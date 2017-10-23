Gençlere Mahzuni örneği

Adaletsizliklere karşı çıkmanın sadece bir kişi veya bir kuşağın görevi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu toprakların bütün çocuklarının hiçbir ayrımcılık olmadan haklarını özgürce kullanabildiği, yoksulluğun yok edildiği, herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye kurmak temel görevimizdir” dedi. Gençlere Mahzuni’yi örnek almalarını öneren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Âşık Mahzuni Şerif, türlü imkânsızlıklarla çok küçük yaşlarda karşılaştı. Ağalık sisteminin ürettiği haksızlıkları, yoksulluğun yarattığı büyük yıkımları ve eşitsizliğin doğurduğu sonuçları çok küçük yaşta gördü. Çocukken edindiği bu tecrübe, ona hayatı boyunca yön gösterdi. Bu süreç onun her türlü zulme, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı gürleyen bir ses olarak halkımızın kalbinde sarsılmaz bir yere sahip olmasını sağladı. Çağımızın en büyük üç ozanından biri olan Âşık Mahzuni Şerif’in hayat hikâyesi bütün gençlerimizin öğrenmesi gereken derslerle doludur. Her kişi yaşadığı dönemin demokrasi mücadelesini vermek zorundadır.”



