Gençlere Karaca selamı

TÜRK rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca, ölümünün 14’üncü yılında çok özel bir saygı albümüyle anılıyor. Müzik dünyasının önemli isimleri ile dizi ve sinema filmlerinin yıldızlarını buluşturan “Merhaba Gençler 2018”, DMC etiketiyle yayınlandı. Saygı albümü için Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai, Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve grupların dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi sevilen oyuncular da stüdyoya girdi. Sanatçıların seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında seslendirdiği iddialı albüm, toplam 13 eserden oluşuyor.
KİM, HANGİ ESERİ SESLENDİRDİ
Sıla - Sen de Başını Alıp Gitme
Teoman - Tamirci Çırağı
Fırat Tanış - Sevda Kuşun Kanadında
Haluk Levent - Yorgunum Kaptan
Halil Sezai & Sansar Salvo - Oh be
Kolpa - Bu Son Olsun
Can Bonomo - Namus Belası
Yüksek Sadakat - Ceviz Ağacı
Cemil Demirbakan - Kara Bahtım
Gökcan Sanlıman - Sakın Dönme
Kök - Bindik Bir Alamete
Şevket Çoruh - Parka
Ayşen Gruda - Buluşma
Haluk LEVENT
Halil SEZAİ
Sıla GENÇOĞLU
Ayşen GRUDA
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