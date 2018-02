Gençlere Karaca selamı

TÜRK rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca, ölümünün 14’üncü yılında çok özel bir saygı albümüyle anılıyor. Müzik dünyasının önemli isimleri ile dizi ve sinema filmlerinin yıldızlarını buluşturan “Merhaba Gençler 2018”, DMC etiketiyle yayınlandı. Saygı albümü için Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai, Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve grupların dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi sevilen oyuncular da stüdyoya girdi. Sanatçıların seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında seslendirdiği iddialı albüm, toplam 13 eserden oluşuyor.

KİM, HANGİ ESERİ SESLENDİRDİ

Sıla - Sen de Başını Alıp Gitme

Teoman - Tamirci Çırağı

Fırat Tanış - Sevda Kuşun Kanadında

Haluk Levent - Yorgunum Kaptan

Halil Sezai & Sansar Salvo - Oh be

Kolpa - Bu Son Olsun

Can Bonomo - Namus Belası

Yüksek Sadakat - Ceviz Ağacı

Cemil Demirbakan - Kara Bahtım

Gökcan Sanlıman - Sakın Dönme

Kök - Bindik Bir Alamete

Şevket Çoruh - Parka

Ayşen Gruda - Buluşma



