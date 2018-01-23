Gençlere ilk fırsat

ESAS Sosyal yönetici-leri arasın-da Şevket Sabancı, Emine Sabancı ve Ali Sabancı’nın olduğu Esas Holding’in sosyal sorumluluk projesi. Bundan 3 yıl önce başlayan Esas Sosyal’e Emine Sabancı Kamışlı öncülük ediyor. Esas Sosyal Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin “işsizlik” olduğu gerçeğinden hareketle “İlk Fırsat” projesiyle diplomalı gençlerin işsizlik sorununu çözmeye odaklandı. Her yıl Anadolu üniversitelerinden seçilen başarılı öğrenciler, ilk iş deneyimlerini bu proje sayesinde sivil toplum örgütlerinde yaşıyor. Türkiye’nin önde gelen STK’larında ilk iş deneyimleri yaşayan gençlerin maaşları da Esas Sosyal tarafından karşılanıyor. Bu yıl 3’üncü dönem öğrencilerini alan Esas Sosyal’in İlk Fırsat programına katılan gençler arasında işsizlik oranı yüzde 93. Bu programa katılan gençler İlk Fırsat sayesinde girdikleri iş yerinde ya da orayı referans göstererek buldukları işlerde çalışıyor.

DİPLOMALI İŞSİZLİK

Esas Sosyal’ın 3’üncü dönem İlk Fırsat projesi buluşmasına hem İlk Fırsat’a yeni katılan 20 genç hem de 2015-2016 katılımcısı olan 40 genç katıldı. Bu buluşmada gençlere istihdam olanağı veren STK’ların temsilcileri de davetliydi. Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Kamışlı bu buluşmada yaptığı konuşmada, “Son 15 yılda ülkemizde rekor seviyede üniversite açıldı. İleride daha çok eğitilmiş gençlerimizle inkişafımızı güçlendireceğiz. Ancak ülkemizde diplomalı işsizlik oranı yüksek. Bu düzelecek ama bunun düzelmesini beklemekle olmaz. Bizler de akıllı sonuç odaklı projeler üretmeliyiz. İlk Fırsat da bunu yapıyor” dedi. Emine Sabancı Kamışlı, TÜİK verilerine göre diplomalı işsizlik oranının yüzde 34 olduğunu, bu oranın kadınlarda yüzde 41’e yükseldiğini de hatırlattığı konuşmasında, “Gençler üniversiteye gidiyor. Yatırım üniversite ise kar da o yatırımı yapılmış gencin umutları oluyor. Umudu olmayanlar hayal kuramaz. Hayal kuramayan da toplumun inkişafına katkıda bulunamaz” dedi.

GENÇLERE FIRSAT

Emine Sabancı Kamışlı konuşmasında Anadolu üniversitelerinden mezun olan gençlerin ünivesitelerin az bilinmesinden kaynaklanan nedenlerle iş bulmakta çok daha fazla zorlandıklarını, büyük şirketlerin bilinen üniversitelerin öğrencilerini tercih ettiği tespitini de yaparak, İlk Fırsat programıyla Anadolu üniversitelerinden seçilen gençlere 200 saat eğitim verildiğini, gençlerin iş dünyasındaki öncü isimlerle bir araya getirildiğini ve işbirliği yaptıkları 18 STK’lara gençlerin özelliklerine göre yerleştirildiğini söyledi.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, toplantıda bir çağrıda da bulunarak, herkesin çorbada tuzunun olabileceğini, İlk Fırsat’ı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini şu sözlerle anlattı: “Esas Sosyal olarak biz bir platform kurduk, ancak el ele vererek “hepimizin” olursa daha anlamlı olur. İlk Fırsat ile önemli bir açı yakaladık, bir eko-sistem oluşturduk. Bunu biz tek başımıza yapmadık. Gerek işbirliği yaptığımız kurumlar, gerek mentorlarımız, gerek sesimizi duyuran medya dostlarımız, gerekse gençlerimizin işverenleri ve en önemlisi bize güvenen katılımcı gençlerimiz ile birlikte bunu yaptık. Hedefimiz daha çok gence ulaşmak.”

‘İLK FIRSAT’ NASIL İŞLİYOR?

İLK Fırsat gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklara odaklanarak, iş deneyimi edinmek için bir çözüm modeli sunuyor. Program, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarının (STK), üniversiteden yeni mezun olmuş gençleri 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam etmelerinin maliyetini karşılıyor ve gençlere kişisel gelişim olanakları sunuyor. Gençlerin sosyal farkındalığını artırırken aynı zamanda, demokrasilerin bel kemiği olan STK’lara destek veriyor. Programın özelikle Anadolu devlet üniversitelerinden mezun olan gençlere öncelik verme özelliği fırsat eşitliğinin sunulmasını amaçlıyor.

İŞ DÜNYASINA ATILDILAR

İlk Fırsat’a katılan gençlerin cv’lerinde hem iş deneyimleri olmuş oluyor hem de normalde mülakata bile gidemedikleri şirketlerde işe girme fırsatı buluyorlar. İlk Fırsat’a giren gençlerin bir kısmı STK kariyerlerine devam ederken, bir kısmı da Boyner Holding, Ernst and Young, Price WaterhouseCoopers, Trendyol, Ferrero, Binder Seidman International Grubu gibi şirketlere geçiş yapma fırsatı buldu.

2300 BAŞVURU OLDU

2018’de İlk Fırsat’a katılan gençler Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) , Darüşşafaka Cemiyeti, Genç Hayat Vakfı, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), TEMA Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türk Girişim ve İş Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Züccaciyeciler Derneği’de (ZÜCDER) 1 yıl çalışacak. Bu yıl İlk Fırsat’tan yararlanan gençler 2300 başvuru arasından seçildi.