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    Gençler, Seehofer’i istifaya davet etti

    BERLİN
    05.11.2017 - 12:47 | Son Güncelleme:

    Almanya’da sadece Bavyera Eyaleti’nde örgütlenen Hıristiyan Sosyal Birlik’te (CSU) kazan kaynıyor. 24 Eylül genel seçimlerinde büyük oy kaybı yaşayan CSU’da, Genel Başkan ve Bavyera Başbakanı Horst Seehofer’in istifası istendi.

    ERLANGEN kentinde toplanan CSU’nun gençlik teşkilatı, seçimlerde alınan kötü sonucun sorumlusu olarak gördükleri Seehofer’i istifaya çağırdı. Gençlik teşkilatı, Seehofer’in istifa ederek 2018 yılında yapılacak eyalet seçiminde partinin önünü açmasını istedi.
    Seehofer’e daha önce taşra teşkilatları da başkaldırmıştı. Seehofer ise gelen eleştirileri, Berlin’de koalisyon hükümeti görüşmeleri sürdüğünü gerekçe göstererek görmezden geliyor. Seehofer, “Öncelikle Berlin’deki koalisyon görüşmelerini tamamlamamız gerekir. Koalisyon pazarlıklarının başarılı olması için hiçbir şeyin beni etkilemesine izin vermeyeceğim” dedi.

    LİDERLERİ MARKUS SÖDER Mİ?
    CSU’da Seehofer’in istifasını isteyen grupların başını Bavyera Maliye Bakanı Markus Söder’in çektiği konuşuluyor. Söder, 2018 yılında yapılacak eyalet seçimlerinde partinin başbakan adayı olmak istiyor. Ancak Söder bu isteğini ve istifa taleplerini şimdiye kadar hiç dile getirmedi.

    Etiketler: Horst Seehofer
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