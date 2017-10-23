Başkent Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde toplanan altı bini aşkın kalabalık ırkçılığı protesto etti, çeşitliliği savundu. Göstericiler farklılığı göstermek için çeşitli renklerdeki afiş, flama ve pankartlarla mesajlar verdi. Mitinge sendikalar, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler de destek verdi. Mitinge Berlin Alevi Toplumu ile Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) yönetimi ve üyeleri de katıldı. Ali Can, gösterinin amacını Hürriyet’e şu sözlerle açıkladı: “Biz Almanya’da çeşitliliği savunuyoruz. Gençler olarak geleceğimize sahip çıkmalıyız. Bu sorumlulukla bu miting düzenlendi. Çok sayıda gencin katılmasını da önemsiyorum” dedi.