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    ‘Gençler olarak geleceğimize sahip çıkmalıyız’

    Ali VARLI/ BERLİN
    23.10.2017 - 00:12 | Son Güncelleme:

    Almanya'da Federal Meclis’e aşırı sağcı “Almanya için Alternatif”in (AfD) girmesi üzerine çağrı yapan 23 yaşındaki Türk üniversite öğrencisi Ali Can’ın sesine binlerce kişi kulak verdi.

    Başkent Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde toplanan altı bini aşkın kalabalık ırkçılığı protesto etti, çeşitliliği savundu. Göstericiler farklılığı göstermek için çeşitli renklerdeki afiş, flama ve pankartlarla mesajlar verdi. Mitinge sendikalar, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifler de destek verdi. Mitinge Berlin Alevi Toplumu ile Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) yönetimi ve üyeleri de katıldı. Ali Can, gösterinin amacını Hürriyet’e şu sözlerle açıkladı: “Biz Almanya’da çeşitliliği savunuyoruz. Gençler olarak geleceğimize sahip çıkmalıyız. Bu sorumlulukla bu miting düzenlendi. Çok sayıda gencin katılmasını da önemsiyorum” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Federal Meclis , AfD
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