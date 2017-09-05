MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Hürriyet>Kampüs>Gençler için seyahat bursu!

    Gençler için seyahat bursu!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 10:55 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:55

    Önder Cırık tarafından 2016 yılında başlatılmış bir burs programı olan Yaşar Kemal Seyahat Bursu’na üniversite çağındaki gençler başvurabiliyor.

    Üniversiteliler için güzel bir fırsat yaratan bu bursa başvuru için seyahatin bir amacı ve seyahat tamamlandığında bu seyahatin bir çıktısı / üretimi olmalı.

    Bu üretim bir hikaye, araştırma, makale, kitap, kısa film, film, röportaj, fotoğraf albümü, müzikal derleme veya sanatsal, bilimsel ya da fikri üretim tarzı her şey olabiliyor.

    Seyahatin sonunda bursiyerin ortaya bu üretimi koyması ve kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. Yapılan sadece bir seyahat değil, aynı zamanda özgün bir keşif ve üretim projesi.

    Burs programı hem yurtiçi, hem de yurtdışı seyahatler için geçerli.

    Detaylı bilgi için Yaşar Kemal Seyahat Bursu web sitesini incelemeyi unutmayın! 

    Etiketler: Yaşar Kemal , Seyahat , Burs
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri