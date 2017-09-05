Gençler için seyahat bursu!

Üniversiteliler için güzel bir fırsat yaratan bu bursa başvuru için seyahatin bir amacı ve seyahat tamamlandığında bu seyahatin bir çıktısı / üretimi olmalı.

Bu üretim bir hikaye, araştırma, makale, kitap, kısa film, film, röportaj, fotoğraf albümü, müzikal derleme veya sanatsal, bilimsel ya da fikri üretim tarzı her şey olabiliyor.

Seyahatin sonunda bursiyerin ortaya bu üretimi koyması ve kamuoyu ile paylaşması gerekiyor. Yapılan sadece bir seyahat değil, aynı zamanda özgün bir keşif ve üretim projesi.

Burs programı hem yurtiçi, hem de yurtdışı seyahatler için geçerli.

Detaylı bilgi için Yaşar Kemal Seyahat Bursu web sitesini incelemeyi unutmayın!