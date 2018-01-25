Gençler için roman tadında biyografiler

Genç Destek Yayınları’nın hazırladığı ‘Gençler için biyografik roman’ adlı yeni serisi Türk edebiyatına eserleriyle olduğu kadar fikirleriyle ve girişimleriyle de değerli katkıları olmuş Türk edebiyatçılarının yaşamlarını roman kurgusu içinde anlatıyor. Nazım Hikmet’in annesi Celile, Tezer Özlü, Sabahattin Ali, Cevat Şakir nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı ve Suat Derviş’le başlayan seri Sait Faik Abasıyanık’la ve daha pek çok önemli yazarla devam edecek.

Osman Balcıgil’in kaleme aldığı ‘Ben Celile-Nazım Hikmet’in Annesi’ ile ‘Ben Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna’nın yazarı’ ve ‘Ben Suat Derviş - Fosforlu Cevriye’nin yazarı’, edebiyat tarihinde ‘acılı kuşak’ olarak bilinen dönemin siyasi tarihini de kapsayan genç romanları... Selda Terek Bilecen’in kaleme aldığı ‘Ben Tezer Özlü - Masalında kötü kalpli cadılar olmayan’ ve Sevim Kahraman’ın yazdığı ‘Ben Cevat Şakir - Mavi yolculukların Halikarnas Balıkçısı’ kurgunun yanı sıra anlatım zenginliği açısından da gençlere Türk edebiyat tarihinin kapılarını aralıyor.

Dünyaca ünlü şairimiz Nâzım Hikmet ile büyük desteğini gördüğü ressam annesi Celile’nin yaşamöyküsünü anlatan ‘Ben Celile’, yalın dili ve sürükleyici kurgusuyla gençler için kaleme alındı. Nâzım Hikmet, dünyaya geldiğinde Celile Hanım henüz 22 yaşındaydı. İlerleyen zamanlarda cezaevinde açlık grevine giden oğlunu kurtarmak için sokaklarda başlattığı imza kampanyasıyla yarattığı yankı, uzun yıllar zihinlerden silinmedi.

Sabahattin Ali’nin casusluk hikâyelerini aratmayan yaşamöyküsü ‘Ben Sabahattin Ali’ kitabında anlatılıyor. Sabahattin Ali’nin öğrencilik yılları, Almanya’ya gidişi, siyasi görüşü, özel yaşamı, askerlik dönemi, hapishane süreci ve istihbarat ajanları tarafından izlendiği günleri tüm açıklığıyla kaleme alan Osman Balcıgil, hem sürükleyici bir casusluk romanı hem de gençlerin ilgisini çekecek bir tarih romanı hazırladığını söylüyor.

Türk edebiyatının dünyaca ünlü kadın yazarı ve gazetecisi Suat Derviş’in hayatını ‘Ben Suat Derviş’ kitabında kaleme alan Balcıgil, Nâzım Hikmet’in adına şiirler yazdığı büyük yazar Suat Derviş’in soluk kesen dramını, naif bir anlatımla ve sürükleyici bir kurguyla anlatıyor. Saraylı bir annenin kızı olarak varlıklı bir hayata doğan Suat Derviş, ne yazık ki son nefesini verirken yoksulluk içindeydi. Almanya’da Suzet Doli, Fransa’da Suat Derwish ismiyle basılan kitapları yurtdışında da büyük ilgi gördü.

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) ve mensubu olduğu Şakir Paşa ailesinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan şaşırtıcı hikâyesini kaleme alan Sevim Kahraman, konaklardan yoksulluğa, iktidardan esarete uzanan bir yaşamı gençler için romanlaştırdı. ‘Ben Cevat Şakir’ adlı bu kitapta Cevat Şakir’in mitolojiyle, tarihle ve felsefeyle dolu günlerinin yanı sıra, kavgalarla, kaçışlarla ve mavi yolculuklarla dolu yılları da anlatılıyor.

Almancayla yazdığı kitapla Marburg Edebiyat Ödülü’nü alan ilk Türk yazar olan Tezer Özlü’nün, yaşamını ‘Ben Tezer Özlü’ adıyla romanlaştıran Selda Terek Bilecen Tezer Özlü’yü kendi devrimini yapabilen bir kadın olarak tanımlıyor ve “O bir masal kahramanı ama masalında kötü kalpli cadılar yok. Tezer Özlü, sadece kaleminin ucuna kadar gelenleri yazan, müthiş bir üslupla okuyucuyu içine alan bir yazar. İnandığı gibi yaşayan, sınır tanımayan, kendini kazımaktan çekinmeyen biri” diyor...