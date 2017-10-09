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    Gençler eşitliği tartıştı

    Cansu ŞİMŞEK
    09.10.2017 - 22:28 | Son Güncelleme:

    AYDIN Doğan Vakfı, UNICEF, UNFPA ve UN Women’ın önderliğinde ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun danışmanlığında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı öncesinde gençler, iki gün süren çalıştayda bir araya geldi.

    Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılım sağlayan 70’e yakın genç, iki gün boyunca çocuk hakları, cinsiyet eşitliği ve kızların güçlendirilmesi gibi konuları tartıştı. 11 Ekim’de açıklanacak sonuç deklarasyonu öncesinde gerçekleştirilen çalıştayın kapanış törenine Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve dünyada kadın sağlığı ve hakları ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan Iraklı bilim insanı Dr. Nisreen El-Hashemite katıldı.

    “TEK ÜMİDİMİZ GENÇLİK”
    Kapanış töreninde Türkçe ve yabancı dildeki eserleri seslendiren koro büyük beğeni topladı. Tören sonunda kısa bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “İki günlük çalıştayda çok çalıştınız, biz de size ses vereceğiz. Tek ümidimiz gençlik, iyi ki varsınız” derken, Dr. Nisreen El-Hashemite, Aydın Doğan Vakfı ve UNICEF’e teşekkürlerini iletti.

    Gençler eşitliği tartıştı

    Gençlere her zaman hayal kurmalarını öğütleyen Iraklı doktor, “Mutlu olun, her zaman gülün. Ve daima gökyüzündeki en yüksek yıldıza ulaşmayı hedefleyin. Hayal kurmaktan çekinmeyin çünkü bir gün ne isterseniz o olabilirsiniz” dedi.

    Etiketler: Aydın Doğan Vakfı , eşitlik , gazetehaberleri
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