Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>Genç yetenek programına başvurular başladı

    Genç yetenek programına başvurular başladı

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana işkollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, geleceğini birlikte şekillendireceği genç yetenekleri arıyor. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2017 olan programa, üniversitelerin lisans bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilecek.

    Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından bir olarak, üretim faaliyetlerini 13 ülkede 22 bine yakın çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu, geleceğini birlikte şekillendireceği genç yetenekleri arıyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği genç yetenek programı “Şişecam Together” ile Şişecam Topluluğu, iş yaşamına ilk adımı atacak olan yetenekli gençlerin kariyerlerine yön vermeyi amaçlıyor. Gençlerin kariyerlerini Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirebileceği programa üniversitelerin lisans bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri 19 Kasım 2017 tarihine kadar başvurabilecek.

     

    Şişecam Together, 150 ülkeyi aşan satışları ve 13 ülkedeki üretim faaliyetleriyle gerçek anlamda uluslararası ölçekte bir topluluk olan Şişecam’da çalışma fırsatı sunuyor. www.toptalent.co/sisecamtogether linkinden online olarak başvuran genç yetenekler, sınav değerlendirmesi aşamasından geçerek, Şişecam Genel Merkezi’nde vaka çalışmasının gerçekleşeceği programa katılacak ve yöneticilerle birebir görüşecek. Finalde başarılı olan genç yetenekler ise kariyerlerinde ilk adımı Şişecam Topluluğu’nun bir üyesi olarak atma fırsatını yakalayacak.

    Etiketler: kariyer , fırsat , iş imkanı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri