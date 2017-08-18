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    Genç yazar adaylarına "İlk Romanım" çağrısı

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 16:55Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 16:55

    Kitap okuma alışkanlığını değiştiren ve son zamanlarda birçok kitabın yayınlanmasına olanak tanıyan Wattpad platformu ile Dex Kitap, “İmkansız Aşk” konulu yarışması ile genç yazar adaylarını bekliyor.

    Yazılan eserlerin en az 30.000 en çok 40.000 kelime olması gereken yarışmada, eserlerin daha önce bir yerde yayınlanmamış olması ve en son 15 Ekim 2017 tarihinde saat 23.59’a kadar Wattpad üzerinde #dexilkromanim etiketiyle paylaşılması gerekiyor. Eserlerin beğenilme sayısına göre jüriye taşınacağı yarışmada, ilk 10 dosya jüriye sunulacak. Jürisinde Canan Tan, Pucca, Büşra Yılmaz, Burcu Aktaş, Eren Nadir Akşamoğlu gibi isimleri bulunduran yarışmada birinci olan eser Dex tarafından yayınlanacak, ikinci ve üçüncü olan eser sahiplerine Jüri Özel Ödülü verilecek. Yarışma sonuçları 17 Kasım 2017’de Dex Kitap facebook, Instagram ve dexkitap.com’da açıklanacak

    Etiketler: kitap sanat , Dex Kitap , Wattpad
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