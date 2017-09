Genç yatırımcı ‘Burger’ sever

YENİ markalar ve zincir şubelerle büyüyen dışarıda yeme-içme sektöründe son yılların trendi burger restoranları. Bu alanda birçok kurumsal marka hizmet verirken Türkiye’de özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde elde edilen cirolar hızla artıyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi kentlerde peş peşe açılan burger restoranları sektörü bir anda büyüttü. Bu alanda hizmet veren BurgerSound markası da yıl sonuna kadar 10 yeni şube açmayı planlıyor. Şuan 5 şube ile hizmet verdiklerini anlatan BurgerSound Kurucusu Emir Çil, “Özellikle genç girişimciler bu alana büyük ilgi gösteriyor. Markanın franchise giriş bedeli 30 bin dolar” diyor. Emir Çil, bu alana yatırım yapacaklara sektör ve marka hakkında şu bilgileri veriyor:



NASIL BÜYÜDÜ?

- ABD’de başlayan hamburger çılgınlığı Amerikan ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Türkiye’de ise 1990’larda hamburger markaları göze çarpmaya başladı. Önde gelen hamburger zincirleri tek tek şubeler açmaya başladı.

- Bugün Türkiye’de 40’a yakın kurumsal marka kendi zincir şubeleriyle hizmet veriyor.

- Hamburger alanında Türkiye, Avrupa’da çok önemli bir pazar konumuna geldi.

- Yaşam hızı arttıkça, yeni nesil daha çok çalışıyor ve dışarıda yeme-içme kültürü artıyor.

- Amerika’da yılda 15 milyar hamburger satılıyor. Yıllık küresel ticaret hacmi 70 milyar doları buluyor, milyonlarca çalışan istihdam ediliyor.



NE KADAR KAZANIRIM?

- Bugün franchise almak isteyen bir girişimci markaya isim hakkı bedeli olarak 30 bin dolar ödüyor. Ancak şu an ‘Bayim olur musun?’ adlı franchising fuarına özel, geçici süreliğine 20 bin dolara indirdik.

- Bunun dışında, anahtar teslim proje için metrekare başı fiyatı 2500 TL+KDV. Reklam ve bayilik bedeli olarak cirodan yüzde 3 pay alınmakta. Bunun dışında girişimciler her hangi bir ücret ödemiyorlar.

- Gelir-gider dengesine baktığımızda ise bugün ortalama her restoranın 20-35 bin TL arasında malzeme hariç sabit gideri oluyor. 150 bin TL’lik bir ciro içinde 60 bin lira civarında bir kazanç elde etmek mümkün.

- Markamıza yapılan bir yatırımın geri dönüş süresi ise 1.5 ile 2.5 yıl arasında değişmektedir.

TİCARİ DİSİPLİN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

BU alanda yapılan yatırımların önemine dikkat çeken BurgerSound Kurucusu Emir Çil, şöyle konuşuyor “Birlik olmak markayı önemli ölçüde büyütüyor. Bunun bilincinde ve bu anlayışla hareket etmeyi kişisel ticaret disiplinine yerleştirmiş, marka menfaatlerini kendi menfaatleriyle bir görebilen, marka ile birlikte kazandığını, markanın daha da güçlenmesi için harcayabilecek uyumlu bir iş ortaklığı aramaktayız. Franchising aldığınızda o marka isminin kurumsal kimliği için harcadığı fikirsel ve Ar-Ge’ye yönelik çalışma mesaisinin tümünü zamansal olarak satın alırsınız. Aklınızı kurumsallaşmaya değil, satışlarınıza vererek, daha kârlı bir işe imza atmış olmak mümkün.”