Genç vekile Legion d'honneur nişanı

Gülpınar’a nişanı, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, büyükelçilikte yapılan törenle takdim etti. Fransa Büyükelçiliği’nde önceki akşam yapılan törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, MHP Ankara Milletvekili Zuhal Topçu da katıldı.



Törende konuşan Büyükelçi Fries, Gülpınar’dan “Dostum”’ diyerek söze başladı ve kültürel açıdan zengin bir coğrafyada doğan Gülpınar’ın 5 yaşında okuma yazma öğrenmesine ve 5 dil bilmesine atıf yaptı. Türkiye ile AB ilişkilerinde yaşanan sorunların aşılması için yoğun çaba sarf eden Gülpınar’ın Paris’e kadar uzanan eğitim hayatını anlatan Fries, Fransa’nın samimi dostuna Cumhurbaşkanı adına en üstün devlet nişanı vermekten onur duyduğunu dile getirdi. Gülpınar ise “Bu nişan benim için bir onur kaynağıdır” dedi.