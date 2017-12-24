Genç türkücüye İsviçre'de büyük şok! Ülkeye alınmadı

Arzu Şahin, Zürih Havalimanı'nda yaşadığı şoku sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"İsviçre’deki Nossa programımız için İstanbul’dan çek in işlemlerimizi yaparak Zürih havaalanına indik. Yeşil pasaportlu olmama rağmen keyfi uygulamadan dolayı ülkeye girişimizi engelleyip tekrar Türkiye’ye geri yolluyorlar. Haksızlığa uğradık... Bu konuda beni dinlemeye gelecek tüm dinleyicilerimin affına sığınıyorum. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu yaptığımız açıklamalar nezdinde konserimizi ileri bir tarihe erteliyor, tüm türkü dinleyicilerinden özür diliyoruz. Sevgiler.."

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