Genç sanatçılara 5 günde 12 bin kişi

Tüm Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarını ilk kez İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda aynı çatı altında bir sergide buluşturan BASE 20 ilde 31 üniversiteden 108 sanatçıya ait 116 yapıta ev sahipliği yaptı. 4 gün boyunca birbirinden değerli konuşmacıları ağırlayan BASE Talks ise sanat dünyasını bir araya getirdi. Aralarında Agah Uğur, Alev Ebuüziya, Ali Kazma, Banu Çarmıklı, Gülsün Karamustafa, Hale Tenger, Mehmet Güleryüz, Murat Germen, Mustafa Taviloğlu, Refik Anadol, Taner Ceylan gibi isimlerin de arasında 75 konuşmacı izleyicilerle buluştu.
Türkiye’nin bu yıl mezun olan yeni nesil sanatçı adayları, 23 kişiden oluşan uluslararası bir seçici kurulun değerlendirmesiyle 21-24 Aralık’ta Galata Rum Okulu’nda BASE’de sanatseverlerle buluştu. Digi.logue, HP, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşen BASE, Türkiye’nin ilk kolektif Güzel Sanatlar yeni mezunlar platformu olarak yoğun ilgi gördü.
BASE’de baskı, cam, enstalasyon, fotoğraf, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarımı, heykel, resim, seramik, Türk el sanatları ve video kategorilerinde, Türkiye’nin dört bir yanından 31 üniversiteden 108 sanatçı adayının 116 yapıtı BASE’de sergilendi. BASE’in kürasyonunu ise Derya Yücel gerçekleştirdi. Istanbul’dan ve Pegasus desteğiyle Istanbul dışından da gelen tüm katılımcı genç sanatçılar, üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı bulurken, koleksiyonerler ve sanatseverler de kariyerlerinin başında olan bu genç sanatçıları keşfetme ve onlarla tanışma fırsatı yakaladı.
BASE Talks'da 30 aşkın oturumda 75 konuşmacı izleyicilerle buluştu.
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