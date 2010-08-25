Genç Osman vs. Genç Semih

Biri, Osman Gazi’den sonraki II.Osman idi,

Biri, Semih Bayülgen’den sonraki 2.Semih idi.

Biri, 14 yaşında padişah oldu,

Biri, 14 yaşında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Biri, Osmanlı’nın 16. Padişahı oldu,

Biri, Fenerbahçe’nin 1600. Forveti oldu.

Biri’nin annesi, Mahfiruz Haseki Sultan, Rum’du,

Biri, İzmir doğumluydu.

Biri, onlarca öğretmen gördü, Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca konuştu,

Biri, onlarca forvet gördü, Portekizce, İspanyolca, Rusça, Felemenkçe, Sırpça, Senegalce duydu.

Biri, hiçbir zaman kendine uygun bir sadrazam bulamadı,

Biri, hiçbir zaman kendine uygun bir teknik direktör bulamadı.

Biri, ona sahip çıkacak akıllı ve sadık bir dost bulamadı,

Biri, Alex’i yanına aldı, yine de kimse ona sahip çıkmadı.

Birinin yerine amcası Sultan Birinci Mustafa getirildi,

Birinin yerine dayısı Mamadou Niang getirildi.

Biri, hacca gitmek istedi, gidemedi,

Biri, opsiyonunu kullandı, gidemedi.

Biri, heybetli, yüksek himmet sahibi, yiğit, fevkalede bir binici idi.

Biri, kambur, zayıf, fevkalede bir sırtı dönük forvet idi.

Biri, Kapıkulu Ocakları’nı reddetti.

Biri, Fenerbahçe kaptanlığını reddetti.

Biri, Yeniçerilerin ayaklanmasında öldü.

Biri, Taraftar ayaklanmasında doğdu.

Bunların ikisi de genç idi.

Bunların ikisi de bir şeyler yapmaya çalıştı….

“Bir şah-ı âli şan iken şah-ı cihana kıydılar,

Gayretli, genç bir aslan iken şah-ı cihana kıydılar.”

