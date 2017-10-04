Genç mühendisin gemide sır ölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden geçen yıl mezun olan Delil Arslan (24), önceki hafta TGM Denizcilik firmasında stajiyer mühendis olarak çalışmaya başladı. 25 Eylül’de İran’dan yola çıkarak Panama’ya doğru ilerleyen ‘Gas Cat’ isimli gemide ilk işine başlayan Arslan, cumartesi iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gemi yönetimi, Arslan’ın cesedini Sri Lanka’da bulunan Hambantota Limanı’nda bıraktıktan sonra yola devam etti. Olayı haber alan Arslan’ın yakınları cesedini teslim almak için Sri Lanka’ya gitti.

Delil Arslan’ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini belirten kuzeni Bahar Özhan “Gemi yönetimi, ampul değiştirdiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi. Buna inanmıyoruz. Delil’in bir parmağı kopmuş. Vücudunun birkaç yerinde patlaklar varmış. İhmal sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Olayı gören bir mühendis arkadaşı var. O gemiyle devam etmiş. Sri Lanka’da bu konuyla ilgili bir dava süreci başlatılmış. Biz de firmadan şikâyetçi olacağız” dedi. TGM Denizcilik firması yetkilileri ise kazayla ilgili açıklama yapmadı.



Mühendisin cenazesini poşete sarıp Sri Lanka'ya bırakan gemi yoluna devam etti