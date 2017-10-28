Genç model fazla çalışmaktan öldü

Yapılan açıklamada Dzyuba'nın kronik menenjit nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Genç modelin ölümü tartışmaları da beraberinde getirdi. Resmi olarak günde sadece 3 saat çalışması gerekirken Dzyuba'nın kontratı gereği kelimenin tam anlamıyla köle gibi çalışmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.
Vlada Dzyuba, birçok Rus meslektaşı gibi kariyerini Çin'de sürdürmeye ve mesleğinde yükselmeye çalışıyordu.
Genç modelin annesi Oksana da kızının sağlık durumunun podyuma çıkmaya elverişli olmadığını ama buna rağmen çalışmak zorunda kaldığını ileri sürdü. Acılı anne Oksana "Kızım beni aradı, çok yorgun olduğunu ve uyumak istediğini söyledi. Hastalığının çok başlangıcında olmalıydı" diye konuştu.
Kızı hastanedeyken dua ettiğini anlatan Oksana Dzyuba "Onun yanına gitmek için vize almaya çaışıyordum. Sigortası olup olmadığı hakkında da bir fikrim yok" dedi.
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