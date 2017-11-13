Genç Melis gözyaşlarıyla toprağa verildi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ikinci sınıf öğrencisi olan İnegöllü Melis Burcu Küçük, geçirdiği kalp krizi sonucunda Eskişehir’de hastaneye kaldırıldı. Küçük'ün kalbi yapılan tüm müdahalelere rağmen durdu. 24 yaşındaki genç kızın ölümünü öğrenen ailesi fenalık geçirdi.

Küçük'ün duvağa sarılı cenazesi, Lazlar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda defnedildi. Eskişehir’den otobüsle gelen sınıf arkadaşları, gözyaşlarına boğuldular.

Kaymakam Ali Akça, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, CHP İlçe Başkanı Necmi Demir ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kaban da cenaze törenine katıldı.