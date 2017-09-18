FRANKFURT’ta düzenlenen panele SPD’den Omar Shaheta, CDU’dan Juliano Ament, Yeşiller’den Taylan Burcu ve Sol Parti’den Pearl Hahn katıldı. Esad Şahin ve Talha Kiraz’ın yönettiği panelde konuşan SPD’li Sheheta, eleştiri adı altında göçmenleri aşağılayan Thilo Sarrazin’in SPD’den atılması gerektiğini, başbakan adaylarını da parti üyelerinin belirlemesi gerektiğini söyledi.

Geçmişte göçmenlerin Almanya’yı vatan edinme sürecinde çok büyük yanlışlıklar yapıldığını dile getiren Shehata, iyi bir eğitimin ailelerin ekonomik durumuyla doğrudan ilgisi olmaması gerektiğini söyledi. Sheheta, CDU’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçenleri hedef almasıyla Türk düşmanlığı yaptığını da ileri sürdü. Shehata, iş başvurularında anonim dilekçe verilmesinin yasallaşmasını istediklerini söyledi.





KAMU GEÇMENLERE AÇILSIN

Yeşiller’li Burcu, kamunun göçmenlere açılmasını istedi. Türk veya Arap adı taşıyanların ev kiralarken zorlandığını belirten Burcu, “İnsanlar kota olmadan da yüksek mevkilere gelebilmeli. Mültecilere para harcanması, gençlerin desteklenmeyeceği anlamına gelmez. Mültecilere ödenen para, küresel şirketlerin vergiden kaçırdıklarının yüzde 1’i bile değil” dedi.

DAHA ÇOK ÇABA GÖSTERİLMELİ

CDU’lu Ament, partisinin bürokrasiyi azaltmak ve gençleri desteklemek için daha çok çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Ament, “Üç ayda bir bakan ve yöneticilerin, üye ve gençleri bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. İsteyen istediğini eleştirebiliyor veya öneriler sunabiliyor. Hessen kurumlarında ayrımcılık yok. Göçmenler bu kurumları da tercih etmeli” diye konuştu.

HERKESE YETECEK KAYNAK VAR

Sol Partili Hahn, insanlarda kazanımlarda kaybetme korkusu olduğunu söyledi. Hahn, “Bu korku yersiz. Herkes için yeterli kaynak var. Yeter ki doğru paylaşım olsun. Biz çok zenginler için vergi getirilmesini istiyoruz. Biz partilerde gençlik grubu değil, genç meclis istiyoruz. Göçmenlere kota olmalı. Kota sorunları çözmez. Ancak eşitlik konusunda önemli bir araç” dedi.