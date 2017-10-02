Kadın öğretmenin ölümüne neden olan kız çocuğunun hayatı dram çıktı!

Olay, 28 Eylül akşamı Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Almanca öğretmeni olan ancak atanamayan Fatma Durak (27), Umut Eren Yıldırım ile yolun karşısına geçerek ATM'den para çekti. Durak, kucağında köpeği ve Umut Eren Yıldırım ile birlikte para çektikten sonra tekrar yolun karşısına geçmek istedi. Yıldırım, karşıya geçerken Durak bir an arkada kalınca bu sırada kırmızı renkli bir otomobil kadına hızla çarptı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, çarpan araç ise olay yerinden kaçtı. Daha sonra ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince genç kadın, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Daha sonra aracın düşürdüğü parçaları ve çevrede bulunan 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, kadına çarpan aracın 33 DYT 71 plakalı kırmızı bir otomobil olduğunu belirledi. Araştırma yapan ekipler, otomobili Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde üzerine çadır örtülmüş halde buldu. Daha sonra ev sahibinin itirafıyla kaza yapan sürücünün 15 yaşındaki Y.Ö. ve erkek arkadaşı Murat G. olduğu öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri, genç kızı Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.



Uyuşturucu bağımlısı oldu devlet sahip çıktı



Çocuk şube müdürlüğüne getirilerek ifadesi alınan Y.Ö.'nün babası Mehmet Ö.'nün annesi Melek Ö.'nün üzerine kuma getirip Adana'da onunla birlikte yaşamaya başladığı, annesinin ise evi terk edip Diyarbakır'a gittiği öğrenildi. Bu süreçte Y.Ö. 13 yaşında eroin kullanmaya başladı. Geçen yıl da eroin komasına girip hastaneye kaldırılınca Y.Ö. devlet korumasına alınarak Şükrü Tülay Yetiştirme Yurduna alındı. Y.Ö. AMATEM'e götürülerek bağımlılıktan kurtulması için tedaviye başlatıldı. Uzun süren tedavinin ardından Y.Ö. bağımlı olmaktan kurtulup Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Ancak bir süre önce Y.Ö.'nün babası kızını Sevgi Evleri'nden çıkarmak istedi. Yapılan görüşme sonunda Y.Ö.'nün de kabul etmesiyle kız çocuğu babasının yanına döndü. Ancak kız çocuğu yurttan çıkınca tekrar uyuşturucu kullanmaya başladı.



Yanındaki kişi de cezaevinden firar etmiş



Kız çocuğunun öğretmene çarpıp öldürdüğü günde yanında bulunan Murat G.'nin uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği ileri sürüldü. O gece de Y.Ö. ifadesinde, "Gece Murat alkollüydü, o nedenle ben otomobili kullanıyordum direksiyon hakimiyetimi kaybedip levhaya çarptım. Ben çok korkunca Murat G. ileride durdurup direksiyona kendisi geçti. Sonra da beni eve bırakıp kendi de evine gitti. Ben bir insana çarptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

'Araba kullanmayı öğreniyordu'

Kazanın ardından kaçan otomobil ve içindekileri bulmak için çalışma başlatan polis, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını ve kaza sırasında otomobilden düşen parçalarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karıştığı saptanan 33 DYT 71 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi'ndeki bir bahçede üstü örtülü olarak bulundu. Kaza anında otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Y.Ö. de Sarıçam İlçesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde yakalandı. Kaza anında Y.Ö.'nün yanında bulunan ve kaza sonrası otomobilin direksiyonuna geçerek kaçan Murat G. ise her yerde aranıyor.

Tutuklanmamasına itiraz edildi



Kız çocuğu savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme başkanı ise kız çocuğunun adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kız çocuğunu, ailesi sahip çıkamadığı için yurda yerleştirdi. Kazada ölen kadının avukatı ise kız çocuğunun tutuksuz yargılanmasına itiraz etti.