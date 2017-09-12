Genç kızı dövdüğü iddia edilen Zimbabwe First Lady'si: Esas o bana bıçakla saldırdı

Dava dosyalarında Güney Afrikalı 20 yaşındaki model Gabriella Engels'e Johannesburg'daki bir otel odasında elektrik kablosuyla saldırdığına dair suçlamaları reddettiği görülen Mugabe, ‘sarhoş ve kaçık' kızın kendisine bıçakla saldırdığını savundu.

Reuters'ın ulaştığı ve Mugabe'nin 17 Ağustos'ta verdiği yazılı ifadeye dayandırılan habere göre First Lady, ‘sarhoş genç bir kızla başı dertte olan' iki oğlu Chatunga ve Robert Junior'a yardım etmek için otel odasına gittiği sırada saldırıya uğradığını ileri sürdü.

İfadede, Engels'in Mugabe'yi bıçakla tehdit ederek odayı terk etmesini söylediği yer aldı.

​Bunun üzerine güvenliğin ise Engels'i otel odasından çıkarmaktan başka bir çaresi kalmadığı kaydedildi.

Yazılı ifadesinde Mugabe, Engels'in iddialarını ‘kötü niyetli suçlamalar' olarak nitelendirdi.

‘ENGELS'İN YARALARI, BİR GECE ÖNCEKİ KAVGADAN OLABİLİR'

Engels'in yayınladığı fotoğraflarda görülen yaraların ise, genç kızın bir gün önce Johannesburg'daki Taboo adlı gece kulübünde bir kadınla giriştiği kavga sonucu oluşmuş olabileceği öne sürüldü.

​MUGABE, CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan 52 yaşındaki Mugabe'nin ‘cinayete teşebbüs' suçlamasıyla dava açmayı planladığı da kaydedildi.

Engels'i temsil eden Afriforum adlı bir sivil toplum grubu ise suçlamaları reddederek, "Gabriella hiçbir şekilde Grace Mugabe'ye saldırmadı ve Taboo'da bir kavgaya karışmadı" açıklamasında bulundu.

Afriforum, Mugabe'nin ‘vahşi tutumunun sorumluluğundan' kaçmaya çalıştığını savundu.

Engels'e göre 13 Ağustos'ta otel odasında iki arkadaşıyla birlikte Chatunga'yı beklerken Mugabe bir anda odaya girdi ve elektrik kablosuyla kendisine saldırdı.

‘SUÇU, DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞIN KAPSAMINDA DEĞİL'

Afriforum ise bu karara karşı çıkarken, saldırının ‘ciddi bir suç' olduğu ve diplomatik dokunulmazlığın kapsamında olmadığını söyledi.

Güney Afrika, olayın ardından Grace Mugabe'ye, tüm itirazlara rağmen diplomatik dokunulmazlık vermişti.

‘DEVLET BAŞKANI MUGABE, UTANÇTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR'

Reuters'ın ulaştığı Zimbabwe istihbaratında yer alan raporlara göre Devlet Başkanı Robert Mugabe, olayın ‘arkadaşça' ve mahkeme dışında çözülmesi için Güney Afrikalı mevkidaşı Jacob Zuma'ya yönelik lobicilik faaliyetinde bulundu. Fakat Engels'in davadan vazgeçmediği belirtildi:

"(Mugabe) Eşinin mahkemeye çıkması utancından kaçmaya çalışıyor. Karşılaştığı problem şu ki saldırıya uğrayan kadın para kabul etmiyor ve Grace'e karşı adaletin yerini bulmasını istiyor."

30 Ağustos tarihli raporda, "Mugabe, eşinin insanlar tarafından cezalandırılmasını ve ona türlü isimlerle seslenmelerini engellemek istiyor. Mugabe, eşinin, çocuğunun hayat kadınlarıyla yattığını öğrenen herhangi bir kadın gibi sinirli bir ruh haliyle hareket ettiğini söylüyor" ifadeleri yer aldı.