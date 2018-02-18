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Genç kızı adım adım takip etti... Apartmanda dehşet!

İSTANBUL (İHA)
18.02.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

İstanbul Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi bir kızı sokak sokak takip eden kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu apartmana giren genç kıza bir anda saldırdı. Çığlık sesleri duyan komşuları kızın yardımına koşarken şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganın kızı takip ettiği anlar sokaklarda bulunan güvenlik kameralarına yansırken, kızın ailesi şahıstan şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Zeytinburnu’nda bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi E.Ö. (19) dersi bitince evine gitmek için yola koyuldu. Tramvaydan inip evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs sessiz bir şekilde E.Ö.’yü adım adım takip etmeye başladı. Üniversite öğrencisini oturduğu apartmana kadar takip eden şüpheli şahıs, E.Ö. apartmana girdikten hemen sonra kendisi de apartmana girdi. İkinci kata geldiğinde takip edildiğini anlayan talihsiz kız kendisini takip eden şahsa yol verdiği sırada bir anda saldırıya uğradı. Saldırganın ağzını ve burnunu kapatması üzerine şüpheliye tekme atan ve çığlıklar atmaya başlayan genç kızın yardımına komşuları yetişti.

SALDIRGANI KOVALADILAR

Apartmanın içerisinde çığlıkları duyan bina sakinleri apar topar genç kızın yanına gelerek durumu sordular. Ardından bina çıkışına doğru kaçan şüpheliyi gören bina sakinleri, saldırganın peşine düştü. Apartmandan hızlıca kaçan şüpheliyi kovalayan bina sakinleri, cuma saati olması ve mahallenin kalabalık olması sebebiyle şahsı gözden kaçırdı. Durumu ailesine anlatan E.Ö., polis merkezine giderek kendisini takip eden şüpheliden şikayetçi oldu.

Çığlıkları duyarak kapıyı açan bina sakini Aziz Sefa Hamioğlu, “Cuma saatleriydi, cuma namazına hazırlanıyorduk. Apartmanda oturan komşumuzun ikinci kat civarlarından çığlık sesini duydum. Ardı ardına çığlık seslerini duyunca apar topar kapıyı açtım ve aşağıya inen birisini gördüm. Sonra komşumuzun merdivenlerde oturduğunu görüp bir şey olduğunu anladım ve apartmanın çıkışına doğru koşmaya başladım. Şahıs köşeyi döndü hemen peşinden koştum ama cuma vakti olduğu için kalabalığın arasından onu seçemedim ve kayboldu” dedi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız evine giderken geçtiği sokaklar üzerinde şüpheli tarafından takip ediliyor. Oturduğu apartmanın sokağına geldiğinde kendisini adım adım takip eden şüpheli genç kız apartmana girdikten hemen sonra apartmana giriyor. Bir süre sonra apartmandan hızlıca inen şahsın önce binanın önündeki direğe çarpması, ardından yalpalayarak kaçış anı görüntülere yansıyor.

Etiketler: Cinsel saldırı , istanbul , saldırgan , son dakika
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