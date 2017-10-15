Genç kızdan acı haber!

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 Karayolunun Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Gizem Şahin'in kullandığı 81 DR 006 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, Düzce istikametine giden 48 yaşındaki Ali Durna yönetimindeki 81 DS 036 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyona çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Gizem Şahin, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Şahin, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı incelemede Esra Öztürk isimli 24 yaşındaki bir kadına ait kimlik, ehliyet ve ruhsat buldu. Bu nedenle cesedin Esra Öztürk olduğu sanıldı. Ancak hastanedeki işlemler sırasında cesedin Gizem Şahin’e ait olduğu ortaya çıktı.





DHA'nın haberine göre hayatını kaybeden Gizem Şahin’in, arkadaşı Esra Öztürk’e ait otomobili içerisinde kimlik, ruhsat ve ehliyetle birlikte izinsiz aldığı iddia ediliyor. Otomobilde alkol şişeleri bulunduğu öne sürüldü. Kamyon sürücüsü ise aracın çok hızlı olduğunu söyledi.