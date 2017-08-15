MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Genç kız ve annesine dehşet yaşattı

    Genç kız ve annesine dehşet yaşattı

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    15 Ağustos 2017 - 16:49Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 16:51

    ANTALYA’da 27 yaşındaki Şükrü K., sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrıldığı öne sürülen Zehra A.’ya gözdağı vermek için annesi Hacer A.’nın iş yerine pompalı tüfekle ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan Şükrü K., suç aleti tüfekle yakalandı.

    Olay, sabahın erken saatlerinde Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre devam eden birliktelikten sonra Zehra A.’nın kendisinden ayrılması yüzünden bunalıma giren Şükrü K., telefonla aradığı Zehra A.’yı, "Senin yakınlarını sileceğim. Bunları izle" diye tehdit etti. Daha sonra Zehra A.’nın annesi Hacer A.’ya ait yufkacıya gelen Şükrü K., burada bir süre bağırdıktan sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği peş peşe ateşledi. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken yufkacıya 5 kurşun isabet etti.

    Elinde tüfekle kaçan Şükrü K., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Öldürülme korkusu yaşadığını belirten Zehra A., polisteki ifadesinde, "Beni sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Bugün benim annemin işyerinde olduğumu düşünerek ateş etmiş. Amacının bana gözdağı vermek olduğunu sanıyorum" dedi.

    Etiketler: Antalya , pompalı tüfek , saldırı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri