Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Genç kız, laf atan sürücüyü tekme tokat dövdü

    Genç kız, laf atan sürücüyü tekme tokat dövdü

    DHA
    02.01.2018 - 18:29 | Son Güncelleme:

    Erbil'de genç kız, laf atan adamı aracın içinde yumruk ve tekmelerle dövdü

    Kuzey Irak'ın Erbil kentinde yılbaşı gecesi genç bir kız kentin en işlek caddesinde aracı ile seyir halinde iken kendisine laf atan adamı aracının içinde önce tekmeler sonra yumruk ile saldırarak dövdü. Adamı genç kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtarırken, yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. 

    Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, yılbaşı gecesi Erbil kentinin en işlek caddelerinden birinde aracı ile seyir halinde olan genç kızın kendisine laf atan bir adamın aracının kapısını açtığı ve adamı önce tekmeler ardından da yumruklarla dövdüğü görülüyor. Genç kıza laf atan adamı ise kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.


    .

    Etiketler: otomobil
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri