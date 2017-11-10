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    Genç kız babasını öldürdü... Şok sözler

    DHA
    10.11.2017 - 18:01 | Son Güncelleme:

    BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası 42 yaşındaki Kemal K.’yi tabancayla ateş ederek öldüren 21 yaşındaki Dilara K. polise teslim oldu. Dilara K., ifadesinde, "Sizi öldüreceğim, diye bağırınca korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

    Mustafakemalpaşa İlçesi Atariye Mahallesi, Karacabey Caddesi’ndeki olay dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Kemal K., 40 yaşındaki eşi G.K.’yi saçlarından tutup sürükledikten sonra, kafasını da sobaya ve koltuğa çarptı.

    Kendisine engel olmaya çalışan kızı Dilara K.’ye de küfreden Kemal K., ardından bıçakla eşinin üzerine yürüdü. Bu sırada Dilara K., çekyatın üzerindeki yastığın altında bulunan tabancayı alarak rastgele ateş etti.

    Kemal K. biri kafasına diğeri göğsüne isabet eden iki mermiyle vurularak olay yerinde öldü. Dilara K., suç aleti tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.

    TACİZ İDDİASI

    Polis tarafından gözaltına alınan Dilara K., ifadesinde, "Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulundu.

    Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp 'Sizi öldüreceğim’ diye bağırmaya başlayınca, tabancayla alıp korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

    Mustakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Dilara K.ÿadliyeye sevk edildi. Kemal K.’nin cesedi iseÿotopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Baba , taciz , suçlama
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