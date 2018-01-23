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    Genç kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı

    İHA
    23.01.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Konya’da kafeye giden müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak bankamatikten nakit para çekildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, 7 kişiyi yakaladı. 69 kopyalanmış kredi kartı ele geçirilirken kasiyerle birlikte 7 kişi tutuklandı.

    13 Ocak’ta Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat eden iki kişi bankamatikten bilgileri dışında kredi kartları kullanılarak 6 bin lira paralarının çekildiği ihbarında bulundu. Vatandaşların ekstrelerini inceleyen siber polis, mağdurların son alışveriş yaptığı Selçuklu İlçesi'ndeki kafeye baskın yaptı. İşyerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve pos cihazlarını incelemeye alan polis, 20 yaşındaki kasiyer Gülsün Y. müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiği tespit etti. Gözaltına alınan kasiyerin üzerinde, kopyalanan 9 kredi kartının slipi bulundu.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Kasiyerin cep telefonunda ise bankamatiklerden parayı çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İ.’nin kartı nasıl kopyalayacağını anlattığı video ele geçirildi. Suçunu itiraf eden kadın kasiyer işletme müdürü Ali A. ile ortak dolandırıcılık yaptıklarını ileri sürerek diğer çete üyelerinin isimlerini de deşifre etti.

    Genç kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı

    Gülsün Y'nin ifadelerinden yola çıkan polis, kafe müdürü Ali A., Harun A., Sami K., Mesut K., Şevket İ. ve Konya’ya 110 kilometre uzaklıktaki Kadıoğlu Mahallesi'nde saklanan Abdil D.’y, gözaltına aldı. Abdil D’nin menfeze sakladığı çanta içinde kopyalanan dolandırılan kişilerin kart numaralarının bulunduğu bilgisayar, bankamatik aparatı, hızlı yapıştırıcı, Ukrayna’dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 69 kredi kartı ele geçirildi.

    Genç kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı

    Ele geçirilen kart bilgileri ışığında farklı işyerlerinde bulunan kopyalama cihazlarını tespit etmek için çalışma başlatan polis, bankamatiklerden parayı Abdil D. ile Şevket İ.’nin çektiğini belirledi. İfade işlemlerinin ardından Konya Adliyesi'nde hakim karşısında çıkarılan ve kasiyer Gülsün Y.’nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.

    Etiketler: pos cihazlı dolandırıcılık , son dakika
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