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Genç işsizliğin sebebi işverenle buluşamama

Neşe KARANFİL/ANKARA
08.01.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

MERKEZ Bankası yükseköğretim mezunları ile 20-24 yaş arası kadınların genç işgücündeki payının arttığını, işçi-işveren eşleştirmesi yapılamadığı için de işsizlik oranının yükseldiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası uzmanları, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin işsizlik nedenlerini inceleyen bir çalışma yaptı. “Türkiye’de Genç İşsizliği: Tespit ve Öneriler” başlıklı çalışmada, “Artan genç işgücü arzının niteliklerinin işgücü talebi ile uyumlu olmaması ve işçi-işveren eşleştirmelerindeki zorluklar gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olmasına sebep olmaktadır. Türkiye’deki genç işgücünün yapısının hangi yönde değiştiğinin bilinmesi, artan işgücü arzının işgücü talebiyle eşleştirilebilmesi ve bunun Türkiye ekonomisi için bir fırsata dönüştürülmesi için elzemdir” denildi.

GENÇ KADINLARDA SORUN

Banka uzmanları Yusuf Emre Akgündüz, Altan Aldan, Yusuf Kenan Bağır ve Huzeyfe Torun’un yaptığı çalışmada, Türkiye’de gençler arasındaki işsizlik oranının genel ekonomik görünümden önemli ölçüde etkilendiği belirtilerek, ancak son yıllarda bu oranda görülen artışın bir kısmının demografik değişiklikler ve işgücü piyasasının etkin çalışmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Genç işsizliğin sebebi işverenle buluşamama

Çalışmada işsizlik oranları incelenerek, “20-24 yaş grubundaki kadınların işsizlik oranlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu, son 11 yılda 4.7 puan yükselerek yüzde 26.8’e ulaştığı görülmektedir. Gerek işgücündeki pay artışı gerekse işsizlik artışının doğal sonucu olarak 20-24 yaş grubundaki kadınların toplam genç işsizler içindeki payı 2005-2016 yılları arasında yüzde 24.3’ten yüzde 33’e çıkmıştır” denildi. Çalışmaya göre, erkeklerin istihdamdaki payı farklı faaliyet alanlarında yüzde 20 ile 99 oranında değişirken, kadınların 18 faaliyet alanı içinde eğitim, finans sektörlerinde yüksek, imalat, konaklama ve yiyecek, ulaştırma ve depolama, inşaat sektörlerinde düşük oranda istihdam ediliyorlar.

Etiketler: gazetehaberleri
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