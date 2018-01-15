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Genç işsize '1 senden 1 benden' uygulaması

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

18-25 yaşlarındaki gençlerin 1 ve 3 işçi çalıştıran iş yerlerinde daha fazla yer almalarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "1 senden, 1 benden diye yeni bir teşvik uygulamasına başlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları 5. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

İşsizlik oranlarının daha da düşmesi için çok güçlü istihdam alanları oluşturmaları gerektiğini belirten Sarıeroğlu, 18-25 yaş grubundaki gençleri mercek altına aldıklarını söyledi.

"Ben istişareye ve diyaloğa inanan birisiyim, gençlerle ilgili yapacağımız politikaların da bizlerin masa başında kalem, kağıtla yaparak başarıya ulaşmasının mümkün olmayacağına inanıyorum" diyen Bakan Sarıeroğlu, "Bu anlamda bütün genç sivil toplum örgütlerimizi topladık. Onların görüşleri doğrultusunda gençlerimizle ilgili politikalarımızı oluşturduk." diye konuştu.

Sarıeroğlu, ilk defa başlattıkları "Kupon" projesine ilişkin, "Bundan genç kardeşlerimizin faydalanmasını istiyorum. Artık İŞKUR olarak biz mesleki eğitim kurslarını düzenlemeyi düşünmüyoruz. İşverenlerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verme imkanı sağlıyoruz. Gençlerimize de diyoruz ki, hangi alanda eğitim alıp kendini geliştirmek istiyorsan, bu konuyla ilgili biz sana güveniyoruz, gel bize başvur."
ifadesini kullandı.

"1 SENDEN 1 BENDEN" UYGULAMASI

Bakan Sarıeroğlu, 18-25 yaşlarındaki gençlerin, 1 ve 3 işçi çalıştıran iş yerlerinde daha fazla yer almalarıyla ilgili projeye de değinerek, "1 senden, 1 benden diye yeni bir teşvik uygulamasına başlıyoruz. Gençlerimizin daha güçlü şekilde buralarda yer alması için ilk defa bütün maaşını sigorta primleri ve vergileri dahil olmak üzere İŞKUR'dan karşılamaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Sarıeroğlu, bilişim ve dijitalleşme alanlarında işbaşı eğitimi alan 18-29 yaşlarındaki gençlere verilen 54 liralık desteği 75 liraya çıkardıklarını dile getirdi.

Etiketler: işsizlilk rakamları , genç işsizler
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