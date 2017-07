Genç girişimcilere ChobanI desteği

5 milyon dolarlık bütçe ile kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), Türkiye’nin dört bir yanından başvuru yapan 24 girişimci adayı ve 6 startup’tan ikişer kişi olmak üzere toplam 36 kişiyi New York’taki merkezinde ağırladı. Projelerini tek tek dinledi ve 3 haftalık program boyunca her birini mentörlerle buluşturdu.



Hayallerini ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen Türkiye’deki genç girişimcileri dünya piyasasına çıkarmayı hedefleyen Ulukaya, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından başvuru alarak karşılıksız eğitim ve danışmanlık desteği verecek. 5 yıl için toplam 5 milyon dolarlık bütçeyle oluşturulan bu yılki programa başvuran 3 bin 300 kişiden 24’ü, Startup Destek Programı’na başvuran 394 şirketten de 6’sı, İstanbul’da başlayan eğitimlerinden sonra üç hafta boyunca New York’ta yoğun temaslarda bulundular. Türkiye’den yeni bir dünya markası çıkarmayı amaçlayan proje kapsamında New York’a getirilen bu genç girişimciler, çok sayıda Amerikalı gruba sunum yaparlarken, bolca da soru yağmuruna tutuldular. İçlerinde havlu markasından tutun da organik gübre, internet yazılımı, psikolojik danışmanlık, teknolojik tarım ve internet platformaları olan pek çok start-up bu proje sayesinde ABD’de görücüye çıktı.



ABD’de son yılların en başarılı girişimcisi olarak adını duyuran Hamdi Ulukaya, 3 haftalık program süresince defalarca buluştuğu genç girişimcilerle tek tek görüştü. New York’taki son günde her birinin sunumunu dinleyen Ulukaya, girişimciliğin dünyadaki “iyilik” için inanılmaz kuvvetli bir güç olabileceğine dikkat çekerek, bunun Chobani’deki yolculuğu sırasında öğrendiği en önemli şeylerden biri olduğunu belirtti.



ABD’DE 3 HAFTA KAMPA GİRDİLER

İstanbul’daki hazırlık programının ardından HUG’ın ABD’deki eğitim kampına katılan girişimciler, eğitimlerinin bir kısmını New York Üniversitesi’nde görürken Boston’a yaptıkları ziyarette MIT laboratuvarlarını ve Cambridge İnovasyon Merkezi’ni gezme fırsatı buldular. Program katılımcıları aynı zamanda Google’ın New York’taki ofisini ve Grand Central Tech, Barclays Accelerator, Venture for America gibi startup destek organizasyonları ile Kickstarter gibi başarılı startup’ları ziyaret ettiler.



HUG’ın genç girişimcileri, ABD’deki üç haftalık kamp süresince girişimciliği A’dan Z’ye deneyimleyebilecekleri yoğun bir program izlediler. Zaman zaman farklı eğitimler almak üzere girişimciler ve start-uplar olarak ikiye ayrıldılar. Her birine kendi iş fikirlerine uygun mentorler atanan katılımcılar, ayrıca Chobani’nin alanında uzman ekipleri ile marka yaratmak, pazarlama, sosyal medya, yaratıcılık, müşteri ilişkileri, ortaklıklar gibi pek çok konuda atölyeler yaptılar.



Girişimci adayları ve startup sahipleri aralarında Morgan Stanley Kıdemli Başkan Yardımcısı Mehmet Kırdar, Google Docs Ürün Müdürü Birkan İçaçan, Yapımcı Şirin Aysan, Paterson Belediye Başkan Yardımcısı Derya Taşkın, L-Spark Direktörü Çiğdem Binal, Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Civan Gökay, Tapslash CEO’su Cem Kozinoğlu, MIT MediaLab hocası Doç. Dr. Canan Dağdeviren ve Silikon Vadisi’nin başarılı girişimcilerinden Duygu Öktem’in de yer aldığı ABD’de yaşayan pek çok başarılı Türk lider ve akademisyen ile bir araya geldi.

SİZE SİZİ HATIRLATMAK İÇİN DAVET ETTİK

HUG’ın ABD’deki eğitim kampına katılan genç girişimciler en çok mentorlerden, üniversite ziyaretlerinden ve Hamdi Ulukaya’nın “Biz buraya sizlere bir şey öğretmek için değil, size sizi hatırlatmak için davet ettik” sözünden etkilendiklerini söylüyorlar:

MENTÖRLERDEN ALDIĞIM FİKİRLER ÇOK ÖNEMLİ

Doğaç Töre Dereköy (Samsun): “Eğitim-öğretim hayatım aşçılık ve mutfağa yönelik sürdü. Farklı mutfak kültürleriyle olan etkileşimim sonucunda, yaban hayatında yer alan yenilebilir ürünlere olan ilgim ve bu alanda üretmek istediğim projelerim vesilesiyle Hamdi Ulukaya Girişimi’ne kabul edildim. Programda yer alan mentörlerden her biri, ulusal ve uluslararası düzeyde, farklı alanlarda başarıya sahip kişiler. Bu kişilerden aldığım fikirler, benim gelişimim ve geleceğe yönelik adımlar atmam konusunda oldukça önem taşıyor.”



POLİSLİĞİ BIRAKTI, ÇOCUK AKADEMİSİ AÇACAK

Burak Kartal: “Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezunum. İki yıl İstanbul’da polis memuru olarak çalıştıktan sonra hayallerimin peşinden gitmeye karar verip istifa ettim. Şu anda Türkiye’nin ilk teknoloji tabanlı “çocuk girişimcilik akademisi”ni açmak istiyorum. HUG ile İstanbul etabında iş modelimin eksik noktalarını tamamlama fırsatı buldum. Hedefim 2017 yılı içerisinde iş modelimi hayata geçirmek.”



NEW YORK BAMBAŞKA BİR TECRÜBE OLDU

Hüseyin Çetin (Tunceli): “Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4.sınıf öğrencisiyim. Fakültede çeşitli bilimsel projelerde yer aldım ve kuantum fiziği ile ilgileniyorum. Ülkemizdeki arıcılıkta eksik olan yönleri tamamlamak adına fikir ve çalışmalar yürütüyorum. İstanbul’daki eğitimde iş dünyasına giriş yaptık. New York ise her yönüyle bambaşka bir tecrübe oldu. Özellikle Boston ziyaretinde Prof. Dr. Canan Dağdelen, Harvard, MIT Üniversite ziyaretleri ile startup kuluçka merkezleri konferansları benim için en ilgi çekici alanlar oldu.”



GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİNİN KAPILARINI AÇTI

Tuba Özbey Oytun (Ankara): “Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum, aynı zamanda işletme eğitimi aldım. En çok ilgimi çeken uygulama, aynı çevrede yaşayan insanların bir araya gelip kendi organik bahçelerini yarattıkları mahalle bahçeleri “community garden” lar oldu. Bu program bize girişimci ekosisteminin kapılarını açtı. Hamdi Bey’in “Biz buraya sizlere bir şey öğretmek için değil, size sizi hatırlatmak için davet ettik” sözü beni çok duygulandırdı. Umarım bu program örnek teşkil eder ve daha çok insanın hayatına dokunur.”

ABD İÇİN İŞBİRLİĞİ FIRSATI YAKALADIK

Otsimo’nun kurucusu Zafer Elçik: “Bir gün kardeşimin konuşamamasına, okuyup yazamamasına rağmen, akıllı telefonumla oynadığını gördüm. Daha önce hiç görmediğim şekilde tamamen odaklanabiliyor ve başkasının yardımına ihtiyaç duymadan kullanabiliyordu. Kardeşimden aldığım ilhamla, otizmli çocuklar için mobil eğitim platformu olan Otsimo’yu yarattık. Otsimo, otizmli çocuklar ve aileleri için özel olarak oluşturulmuş bir mobil uygulamadır. Otizmli çocuklara gereken ve eksik kalan eğitimi akıllı cihazlar yardımıyla evde verilmesini sağlar. Otsimo 10.000’den fazla çocuğa umut olmuş ve onlara daha demokratik bir eğitim ulaştırmıştır. HUG programı sayesinde Otsimo ekibi olarak New York’ta Otizm Vakıfları ve profesyonelleri ile bağlantılar kurduk. Otsimo’yu Amerika’da büyütmek için birçok farklı işbirliği fırsatı yakaladık. Yine HUG programı sayesinde eğitim alanında uzman mentorlarla görüşme şansı elde ettik. Sonuçta Otsimo ilk geldiği günden çok daha farklı ve çok daha kullanışlı bir şekile büründü.”

AKTİVİST GİYİM MARKASI REFLECT NEW YORK’TA

Dezavantajlı toplulukların sanat yoluyla kendini ifade etmesi gerektiğine inanan Ece Altunmaral ve Edipcan Yıldız, bu ifadelerin güçlü bir iletişim aracı olduğuna inandıkları kıyafetlerle yayılmasını ve sosyal farkındalık yaratmasını hayal ederek reflect’i kurdular. Aktivist giyim markası reflect, oluşturduğu katılımcı ve sürdürülebilir tasarım anlayışı ile modayı sosyal etki için bir araca dönüştürüyor. Her koleksiyonunda farklı bir sosyal mesele belirleyen reflect, ilk koleksiyonun ilhamını İstanbul’da yaşayan Suriyeli mülteci çocuklarla yapılan sanat terapilerinden aldı. Çocukların ifadelerini tasarımlara yansıtırken de farklı disiplinlerden sanatçılarla çalıştı. Altunmaral ve Yıldız, “Hamdi Ulukaya Girişimi programında hedefimiz global bir marka olma yolunda ilk adımları atabilmekti. 3 hafta süresince moda, finans ve reklam alanlarından birçok insanla tanışma fırsatı yakaladık ve gelecek işbirlikleri için görüşmelere katıldık. reflect, New York’da seçili mağazalarda satılmaya başladı” diyorlar.