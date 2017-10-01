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    Genç futbolcu ve arkadaşlarının feci sonu...

    DHA
    01.10.2017 - 18:04 | Son Güncelleme:

    Adana'nın Ceyhan İlçesi’nde motosikletin TIR’la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Kadirli Demirspor’da oynayan 23 yaşındaki Aydın Akyel ve arkadaşları aynı yaştaki Güner Üresin ve Umut Algazi yaşamlarını yitirdi.

    Kaza, sabaha karşı Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Umut Algazi yönetimindeki 01 BF 819 plakalı motosiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı’ndaki kavşakta karşı yönden gelen Cevdet K. yönetimindeki 31 KCD 47 plakalı TIR’la çarpıştı.

    Kazada sürücü Umut Algazi ile birlikte motosiklette bulunan arkadaşları Güner Üresin ve Aydın Akyel ağır yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 genç kurtarılamadı.

    Kaza ardından TIR sürücüsü Cevdet K., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadirli Demirspor’da oynayan Aydın Akyel ve üniversite mezunu  arkadaşları Güner Üresin ve Umut Algazi’nin yaşamını yitirmesi ilçede büyük üzüntü yarattı.

    Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde motosiklet kazasında yaşamını yitiren Aydın Akyel, Güner Üresin ve Umut Algazi, yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

    Kaza sonrası götürüldükleri Ceyhan Devlet Hastanesi morgundan cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan 3 gencin cenazesi ilçeye bağlı Toktamış Mahallesi’ne götürüldü.

    Burada düzenlenen törenin ardından çocukluk arkadaşı 3 gencin cenazesi yan yana toprağa verildi.

    Genç futbolcu ve arkadaşlarının feci sonu...

    3 arkadaşın cenazeleri yan yana toprağa verildi.

    Genç futbolcu ve arkadaşlarının feci sonu...

    Kaza kurbanlarından Aydın Akyel Kadirli Demirspor'da oynuyordu. 

    Genç futbolcu ve arkadaşlarının feci sonu...

     

    Etiketler: Adana , kaza , Aydın Akyel
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