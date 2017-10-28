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    Genç futbolcu trafik kurbanı!

    İbrahim ASLAN/SİNOP
    28.10.2017 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Sinop'ta otomobilin çarptığı motosikletteki Sinopspor'un U16 takımda forma giyen 16 yaşındaki Tolunay Anaç öldü, arkadaşı ağır yaralandı.

    Kaza, dün gece, Sinop'un Demirci Köyü mevkii'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 60 RC 667 plakalı otomobil, Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan'ın üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Tolunay Anaç ve Fuat Karaaslan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anaç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fuat Karaaslan'ın tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle, bu hafta oynanacak U16 Ayancıkspor-Sinopspor maçı ileri bir tarihe bırakıldı.

    Etiketler: Trafik , futbolcu
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