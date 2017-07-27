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    Genç futbolcu serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

    İHA
    27 Temmuz 2017 - 06:42Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 06:42

    TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’un alt yapısında oynayan 16 yaşındaki Furkan Uruç serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

    Olay, 26 Temmuz Çarşamba günü, Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının nem ile birlikte 45 dereceği bulduğu Adana’da 3 arkadaş, serinlemek için kıyafetlerini çıkartarak sulama kanalına girdi. Ancak yüzme bilmeyen 16 yaşındaki Furkan Uruç arkadaşlarının gözü önünde suya batıp çıkmaya başladı. Uruç yardım istedi ancak arkadaşları onu kurtaramadı. Uruç bir süre sonra da suda kayboldu. Olayı gören vatandaşlar durumu sualtı polisine ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler kanala girerek Uruç’u aramaya başladı. Ancak yapılan aramalarda Uruç bulunamadı.

    Gece 01.30 sıralarında bir vatandaş, sulama kanalında cansız beden gördüğü söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Sualtı polisinin yaptığı çalışmada, suda bulunan cansız bedenin Furkan Uruç’a ait olduğunu tespit etti. Ali Hocalı Mahallesi’nde çıkartılan ceset otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

    Öte yandan, 16 yaşındaki Furkan Uruç’un TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’un alt yapısında futbolcu olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Adanaspor , TFF 1. Lig , Furkan Uruç , sulama kanalı , boğuldu
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