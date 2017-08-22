MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

    Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

    İHA
    22 Ağustos 2017 - 11:49Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 11:49

    Afyonkarahisar’da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dün hayatını kaybeden kişinin Manisa Yunus Emre Belediyespor’da top koşturan 25 yaşındaki Samet Algu olduğu ortaya çıktı.

    Afyonkarahisar-İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında dün meydana gelen kazada, Samet Algu (25) yönetimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Akbaş kullandığı (23) 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada Alpu, Akbaş ve Sadık Çalış (26) ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Alpu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

    Genç futbolcu kazada hayatını kaybettiSamet Algu’nun Manisa Yunus Emre Belediyespor’da top koşturduğu ve çevresi tarafından sevilen bir oyuncu olduğu öğrenildi. Algu’nun ayrıca geçtiğimiz yıl Merve Algu ile dünya evine girdiği ve henüz 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, Algu’nun yanında kazada ağır yaralanan Sadık Çalış’ın ise takımın masörü olduğu öğrenildi.

    Talihsiz futbolcunun cenazesinin bugün Manisa’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

    Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

    Etiketler: Samet Algu , Manisa Yunus Emre Belediyespor , futbolcu , trafik kazası
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri