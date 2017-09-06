Genç anneden kahreden haber...

Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünde veri giriş personeli olarak çalışan Melahat Yazıcı, 2013 yılında polis memuru Tuğrul Yazıcı ile evlendi.

2014 yılında Zeynep Azra adını verdiği kızını dünyaya getiren Melahat Yazıcı’ya aynı yıl gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

Eşinin görevi nedeniyle 2016’da Almanya’nın Düsseldorf kentine yerleşen Melahat Yazıcı 2 ay önce ailesinin yaşadığı Zonguldak’a döndü. Hastalığı ilerleyen ve geçen 29 Temmuz'da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedaviye alınan Yazıcı, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Yazıcı'nın ölmeden önce çeşitli tarihlerde hastalığıyla ilgili Facebook hesabında yazdıkları duygulandırdı

Yazıcı, 14 Temmuz 2016 tarihindeki paylaşımında, "3 yıl önce bugün gelinlik derdine düşmüşken 3 yıl sonra ne derdine düştüm. Allah’ım sen ’sona yaklaştın’ diyen doktorları utandır yarabbim" diye yazdı.

"DÜĞÜN BAYRAM OLDUĞUNU BİLSENİZ KEŞKE..."

Yazıcı’nın farklı tarihlerde yazdığı "Keşke kanser, kanser olsa da ölse.", "Nefes almanın, kafanızı yastığa koyup deliksiz uyumanın, sabahları söylenerek kalkıp işe gittiğiniz günlerin, yorgunluktan şişen ayaklarınızın varlığının düğün bayram olduğunu bir bilseniz keşke.",

"Hani mahşerde boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden hakkını alacak deriz ya. Ya evladına doyamadan ölen anne babaların hakları ne olacak. Onlar da her günü mutlulukla geçen anne babalardan hak alır mı?", "Dedeler nineler yaşıyor da anneler genç yaşta ölüyor" notları da dikkat çekti.





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