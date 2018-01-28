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    Genç anneden acı haber

    İHA
    28.01.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Giresun'da uzun yıllardır kalp nakli bekleyen genç anne tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Giresun’un Görele ilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bir çocuk annesi Ceylan Öztürk (26) bir süre önce iyice artan rahatsızlığı nedeniyle organ nakli bekliyordu. Son yıllarda artan rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada birinci sırada kalp nakli bekleyen genç anne Ceylan Öztürk yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti.

    Giresun’un Görele ilçesine cenazesi getirilen Ceylan Öztürk, Hasanağa Camisi'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kaba Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Cenazesine AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Öztürk, yakınları ve sevenleri katıldı.

    Etiketler: son dakika
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