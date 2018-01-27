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Gen terapisiyle kelliğe çare

Bilim insanları, FDA onaylı “canlı ilaç” (CAR-T) gen terapisi yöntemiyle sadece kanser alanında değil oftalmoloji, kellik tedavisi alanlarında çalışmaların devam ettiğini açıkladılar.

Oya ARMUTÇU
27.01.2018 - 15:23 | Son Güncelleme :

Bilim insanlarınca, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) geçen yıl ilk kez onay verdiği hastanın kendi bağışıklık sistemini kanserli hücreleri öldürmesi için yeniden programlanması olarak tanımlanan kök hücre temelli gen terapi yöntemi “canlı ilaç” (CAR-T) yönteminin lösemi dışındaki diğer nadir kanser türleri ve oftalmoloji (Göz hastalıkları) ile kellik tedavisi alanlarında da kullanılması için çalışma yapıldığı açıklandı. Novartis, Basel’deki Kampüsünde 23-24 Ocak’ta yıllık değerlendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

KANSERİ ÖNLEMEDE AŞI UYGULAMASI

Hürriyet’in izlediği toplantıda, Novartis NIBR Yeni Hastalık Tedavi Geliştirme Birimi Direktörü Lloyd Klickstein, “Novartis CAR-T tedavisiyle gen terapisini uygulamaya başlamıştır. Gen tedavisi araştırmaları Novartis’te bir tek kanser alanında değil oftalmoloji, kellik tedavisi alanlarında da devam etmektedir. Kanser tedavisinde aşı uygulamalarına sıcak bakıyoruz ve bu alanda birçok yeni çalışma yürütüyoruz. Aşılama ile immün sistemi harekete geçirip kanseri öğrenmesini sağlıyoruz” dedi. Klickstein, yeni nesil kanser tedavisi çalışmalarını şöyle anlattı:

“Karşılanmamış hasta ihtiyaçlarına odaklanıyor ve ölüme neden olan ilk 10 hastalık üzerinde detaylı AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. Karaciğer hastalıklarından, Gen tedavisi alanına kadar birçok hastalıkla ilgili çalışmalarımız var. Kanser tedavisine baktığımız 2000’den 2010 yılları arasında genetik araştırmalar, immün terapiler, hedef odaklı tedaviler oldukça gelişti. Bundan sonraki gelişmeler bu farklı tip kanser çeşitlerinde farklı etkiler gösteren tedavi yöntemlerinin kombinasyonlarını geliştirmek olacak. Yeni nesil kanserle mücadelede kanser tipine göre kapsamlı tedavi uygulamaları öne çıkacak. Ayrıca kanseri önleme tedavileri ve erken evrede tedavi yöntemleri de gelişecek.”

Etiketler: kalp hastalığı , kalp yetersizliği
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