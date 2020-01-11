 GEN Gelecek Nesiller Eğitim Kurumları Açıldı.

1986 yılından bu yana 200,000’i aşkın öğrenciyi Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli lise ve üniversitelerine yerleştiren; bugünün en başarılı bilim insanı, doktor, mühendis, avukat, sanatçı, girişimci gibi birçok alanda önde gelen iş insanlarının eğitim hayatlarına katkı sağlayan; ÖZDEBİR, TÖDER ve Özel Okullar Birliği Dernekleri’nde uzun yıllardır aktif görev alan ve her alanda eğitime katkı sağlamayı misyon edinen Erol Boy; 34 yıl önce büyük kızının adını vererek kurduğu ve hissedarı olduğu eğitim kurumlarındaki Kurucu, Genel Müdür görevinden Temmuz 2019 tarihinde ayrılarak; kızları Sevinç Erşen ve Beren Serpicioğlu ile GEN Gelecek Nesiller Eğitim Kurumları’nı hayata geçirdi.



Bugün, bir aile şirketi çatısında büyüyen GEN Koleji, kurucularının bugüne kadar elde ettiği başarılardan yola çıkarak ‘’Başarmak Genlerimizde Var!’’ mottosuyla eğitim sektöründe yollarına devam ediyor. GEN Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Erol Boy; yeni açtıkları eğitim kurumları, global ve yenilikçi vizyonları, yeni projeleri ve hedefleri ile ilgili şunları söyledi;



“Kurumları başarılı kılan sunduğu vizyondur.

Bugün, teknolojinin hayatımıza daha da girmesiyle dijital devrim çağında büyüyen meraklı çocuklar yetiştiriyoruz. Kendilerini gerek sosyal gerekse çağın gelecek ihtiyaçlarına uygun şekilde, çok yönlü becerilerle geliştirmiş öğrenciler dünyanın her yerinde ön plana çıkıyor. GEN Eğitim Kurumları olarak, tüm okullarımızda, geleceğin yenilikçi bilim adamları, mühendisleri, yazılımcıları, tasarımcıları, mimarları ve sanatçılarını yetiştirmek üzere yola çıktık.

Hedefimiz geleceğin liderlerini yetiştirmek!

Globalleşen dünyada her alanda uluslararası geçerliliği olan programlarla eğitim, yabancı dil, kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk programlarını çok önemsiyoruz. “Endüstri 4.0 için Eğitim 4.0” sunan bir okul olarak; tasarım ve beceri atölyeleri; Maker, STEAM, Kodlama, Robotik, Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, IoT ve 3D projeleri alanında eğitim programları ve tüm bunlara katılım sertifikaları ve tabi öğretmen eğitimleri düzenliyoruz. Geleceğin iletişim ve yaşam becerileriyle ilgili İngiltere'de çok prestijli bir okul ile iş birliği yaparak öğrencilerimize eleştirel düşünme ve iletişim becerileri gibi başlıklarda sertifikalı eğitimler sunmak için kolları sıvadık. Hedefimiz, öğrencilerimizin eğitim portfolyolarını yerel ve uluslararası diploma ve sayısız sertifikalarla sürekli besleyerek mezun olduklarında üst seviyede donanımlı olmalarını sağlamak.

Kontrollü büyüyen bir okul olacağız.

Bugün hem Avrupa hem Anadolu yakasında bulunan GEN Koleji, 4 yıl içinde İstanbul’un seçkin semtlerinde eğitim hizmeti sunmayı ve ilerleyen yıllarda Türkiye genelinde GEN Koleji ve GEN Kurs Merkezleri ile yer almayı hedeflerken kontrollü büyüyecek. GEN Eğitim Kurumları’nın özgün programını destekleyen ve GEN Koleji uzman öğretmenleri tarafından hazırlanan GEN Yayınları, anaokulundan lise son sınıfa kadar, çeşitli materyallerle desteklenen ve STEAM kitleri, uygulamalı projeler ve dijital içeriklerle zenginleştirilmiş GENETİK adlı GEN Etkinlik Ders Kitaplarını sunuyor. GEN Yayınları’nda LGS ve YKS hazırlık için yeni nesil nitelikli soruların yer aldığı Soru Bankaları, Test ve Deneme Sınavları bulunuyor.

Hem Avrupa hem Anadolu yakasındayız.

Eğitim sektöründeki tecrübesi 34 yıla dayanan ve köklü bir eğitim kurumu olarak devletimize her alanda destek olmak, gelecek nesillerimizin eğitimi ve ülkemizin geleceği için var gücümüzle elimizi taşın altına koymak için buradayız. GEN Koleji Bakırköy okulumuzun kapılarını 2019-2020 eğitim döneminde öğrencilerimizle beraber büyük bir mutlulukla açtık. 2020-2021 eğitim döneminde GEN Koleji Ataşehir kampüsümüzde de eğitim başlayacak.

Her öğrencimizin GEN haritasını çıkarıyoruz.

Dünyanın teknoloji ve dijitilizasyonla hızlı gelişimini yakından takip ediyor, eğitim koordinatörlerinin öncülüğünde eğitim programımızı sürekli geliştiriyoruz. GEN Koleji’ne özgü geliştirdiğimiz “Gelecek Neslin Eğitimi” ile öğrencilerimizin bilgi, değer, beceri ve tutum döngüsünde yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Yeni Nesil veya Dijital Yerliler olarak tanımladığımız bugünün öğrencilerine, GEN Koleji’nde öğrencilerimizi daha yakından tanımak ve potansiyellerini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda her öğrencimizin GEN Haritasını çıkarıyor, Endüstri 4.0’a ve geleceğin yeni mesleklerine hazır olan bireyler olarak yetişmeleri hedefiyle kurguladığımız GEN+More kapsamında gerekli öğrenme, uygulama ve deneyimleme ortamlarını yaratıyoruz.”

GEN Bursluluk Sınavı, 22-23 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

GEN Koleji’nde tüm sınıflarda yeni kayıtlar, 02 Ocak 2020’de başladı. 22-23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek GEN Bursluluk Sınavı (GBS) ile ortaokul ve lise öğrencilerine başarı bursu ile kaydolma imkanı sunulacak.

Başvurular online olarak https://kayit.gen.k12.tr web sitesinden yapılabiliyor. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri için GEN Koleji’nin okul tanıtım günleri düzenleniyor ve öğrencilerin GEN Haritaları çıkarılıyor. Veliler, https://bilgi.gen.k12.tr resmi web sitesi üzerinden bilgi alabiliyor.

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