Metroda dehşet anları

Olay, Fatih’te bulunan Yenikapı Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 00:30 sıralarında, Yenikapı’da bulunan Metro istasyonuna gelen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi içeri girmek istedi. Bu sırada Metro’da çalışan güvenlik görevlisi de şahsı dışarı çıkarmak istedi. Dışarı çıkarılan şüpheli yoldan aldığı taşları güvenlik görevlisi Murat Tuncay’ın başına vurarak yaraladı. Yaralı güvenlik görevlisinin silahını alarak tekrar metroya giren şüpheli, rastgele etrafa ateş açtı. Bu sırada metrodan inen vatandaşlar silah sesleri üzerine büyük panik yaşayarak etrafa kaçarken, çalışanlar da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırganın etrafa açtığı ateş sonucu metrodan inen Yılmaz Alkan isimli bir yolcu bacağından yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri metronun içine girdi. Bu sırada saldırganın kullandığı silahın mermileri bitince, metrodan inen yolcular şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli devriye ekipleri de şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay sonrası hayati tehlikeleri bulunmayan ve yaralanan güvenlik görevlisi Murat Tuncay ile Yılmaz Alkan isimli yolcunun ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli, metrodan çıkarılırken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polisler çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak şüpheli şahsı ekip aracına bindirdi. Polis ekiplerine direnen şüpheli gözaltına alınarak Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Bu sırada herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine "Akrep" diye tabir edilen araçlarla Özel Harekat Polisleri gelerek önlem aldı. Ayrıca polis ekipleri de metro istasyonunda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay sırasında metroda bulunan yolcularında ifadesine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BAŞINA TAŞLA VURUP SİLAHINI ALARAK ETRAFA ATEŞ AÇTI

Olayın yaşandığı yerde bulunan bir taksi sürücüsü, "Buradan koşup gidip geliyordu. Daha sonra güvenlik görevlisi onu dışarıya çıkartmak istedi. Saldırganın elinde iki tane taş vardı. Güvenlik görevlisinin kafasına bir vurdu, silahını aldı ve sağa sola ateş etti. Biz hastaneye 2 tane yaralı gönderdik. Birisi güvenlik diğeri de ayağından yaralı. Biz buradaydık onu çıkartmaya çalıştık ama çıkmadı" dedi. Edinilen bilgiye göre, metroya girmeye çalışan şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve ulaşım kartı olmadan kaçak bir şekilde metroya binmek istediği iddia edildi. Ayrıca, olayı gerçekleştiren şüphelinin bir süre önce de güvenlikçiler tarafından istasyondan dışarı çıkartıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.