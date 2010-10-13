Gemiyi önce fareler terk eder

Benzetenler kimler?

O dönemin şahitleri, sıkıntıları çekenler…

Almanya maçı 80’lerdi. Şimdi kaçlar?

Türkiye’de futbola olan ilgi ve maddi yatırım. Avrupa’nın en üst düzey ligleriyle aynı seviyede…

Milli Takım’ın gerçekten Milli takım olduğu yılları, parayla dönen bu çarka benzetmek hakarettir…

Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında!

Artık tüm sorunları oynanan futbolda aramanın bir anlamı yok…

Genel olarak hata, sistemsiz yaşıyor olmamızdır…

Şili'deki madenciler ölmediyse, bizim madencilerimizin kaderinde ölmek yoktur!

Bir gemiyi yapmadan önce adam gibi tersane yapmak zorundayız…

Aslında bizimkisi gemi bile değil, medyanın yönlendirmesiyle hareket eden bir yelkenli bozması…

Öyle olmasaydı Erman Toroğlu’nu gönderirler miydi?

Veya hakemleri eleştirmesin diye Markus Merk’i konumlandırırlar mıydı?

Ya çok zekiyiz ya da çok ahmak…



Siz karar verin...



Ama iki kararda da görmezden gelemeyeceğimiz bir gerçek ortaya çıkıyor...

Ekran güçlü… Kalemlerse sivri…

Yapılması gereken gücü olanların güçlerini kimsenin çıkarlarını düşünmeden kullanmaları…

Bizde geminin dümeni, başka bir dümenle dönüyor…

“Yavrucum diyemezsin” ego kavgasıyla…

“Onu almasaydı kimi alacaktı ki” gibi saçma sapan tezgah üstü “kanka” kurtarma sohbetleriyle…

Bırakın bu orta oyunu…

Azerbaycan yenilgisi Türk futbolu için devrim fırsatıdır…

Bundan daha büyük bir fırsat bekleyenler, kendini San Marino mağlubiyetine hazırlasın…

Gemiden bozma yapı batıyor…

Geminin battığını görmek için kaçan fareleri görmek kâfi…



Günü kurtarmanın peşini bırakın...



Bizim ihtiyacımız olan gemi değil, tersane...