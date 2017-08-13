Gemiden düşen mallar yağmalandı

Yetkililer, geçen cuma meydana olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bazı kent sakinleri, konteynerleri denizde görmelerinin ardından küçük teknelerle yanlarına gitti. Bu kişiler, konteynerlerde bulunan, aralarında bisiklet, çanta ve giysilerin de yer aldığı malları yağmaladı. Yetkililer yağma öncesinde gemide yüklü konteynerlerden 45’inin denize düştüğünü belirtti. Polis, yağmada içi mallarla doldurulan iki tekneyi bulduklarını açıkladı. Geminin sahibi şirket, konteynerlerin denize düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğunu düşündüklerini açıkladı.