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    Gemiden düşen mallar yağmalandı

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 22:35Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:35

    BREZİLYA’nın Santos kenti açıklarında bir kargo gemisinden denize düşen konteynerlerdeki mallar yağmalandı.

    Yetkililer, geçen cuma meydana olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bazı kent sakinleri, konteynerleri denizde görmelerinin ardından küçük teknelerle yanlarına gitti. Bu kişiler, konteynerlerde bulunan, aralarında bisiklet, çanta ve giysilerin de yer aldığı malları yağmaladı. Yetkililer yağma öncesinde gemide yüklü konteynerlerden 45’inin denize düştüğünü belirtti. Polis, yağmada içi mallarla doldurulan iki tekneyi bulduklarını açıkladı. Geminin sahibi şirket, konteynerlerin denize düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğunu düşündüklerini açıkladı.

    Etiketler: Santos , Brezilya , gazetehaberleri
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