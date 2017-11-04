'Gemi' diye reklam yapıyorlar

Truva Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, pek çok araştırmacının adını öne çıkarmak için bu tür teorilere başvurduğunu söyledi. Truva'da, öğrencilik yıllarında çalışmalara katılan ve şimdi de kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Aslan, Truva mitolojisiyle ilgili tartışma ve teorilerin antik döneme kadar gittiğini anlattı şunları söyledi: "Truva Atı öyküsü Odesa destanının 7'nci kitabında kısaca anlatılmaktadır. Burada Odesa destanını okuduğumuzda Truva Atının içinde askerlerin, Odesa ile birlikte saklandığı öyküsünü buradan bilmekteyiz. Fakat bu konu Homeros dönemi sonrasından itibaren tartışa gelmektedir. Son dönem kazılarında özellikle Truva 6, yani Homeros Truva'sı döneminde at kemiklerinin çoğaldığını ve atın ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni kazılarda, Truva'nın aşağı kentinde savaş arabalarının kaleye yaklaşmasını önleyecek savunma hendeği tespit edilmiştir. Bu da bize şunu gösteriyor ki, Homeros Truva'sı olarak tanımlanan dönemin, Anadolu ve Ege coğrafyasındaki en önemli savaş aleti, savaş arabasıdır. At da çok önemli bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Homeros, atın önemini, metoforik, sembolik bir şekilde anlatmaktadır."



