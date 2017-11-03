Gemi batmadan 1 kişi binmiş kaptanla birlikte 2 kişi inmiş

Cesetlerin Nihat Küçük ile oğlu Aşkın ve Hüsamettin Yazıcı’ya ait olduğu belirlendi. Cenazeler önce askeri gemiye çıkarıldı. Burada yapılan incelemenin ardından kıyıya çıkarılarak, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ulaştırma Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, gemide acente tarafından Gemlik Liman Başkanlığı’na sunulan belgelere göre 10 personelin bulunduğunu belirtti. Açıklamada “Liman Başkanlığı’nın izni ve bilgisi dışında gemi kaptanı, gemi başmakinisti ve 1 yağcının gemiden ayrıldığı, yine 1 gemicinin gemiye katıldığı anlaşılmaktadır” denildi.



