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    Gemi batmadan 1 kişi binmiş kaptanla birlikte 2 kişi inmiş

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    03.11.2017 - 23:17 | Son Güncelleme:

    GEMLİK’ten yüklediği demir tozu yüküyle 1 Kasım’da Ereğli’ye giderken Şile açıklarında batan ve 88 metre derinlikte dibe oturan Bilal Bal isimli gemiden dün 3 ceset çıkarıldı.

    Cesetlerin Nihat Küçük ile oğlu Aşkın ve Hüsamettin Yazıcı’ya ait olduğu belirlendi. Cenazeler önce askeri gemiye çıkarıldı. Burada yapılan incelemenin ardından kıyıya çıkarılarak, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ulaştırma Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, gemide acente tarafından Gemlik Liman Başkanlığı’na sunulan belgelere göre 10 personelin bulunduğunu belirtti. Açıklamada “Liman Başkanlığı’nın izni ve bilgisi dışında gemi kaptanı, gemi başmakinisti ve 1 yağcının gemiden ayrıldığı, yine 1 gemicinin gemiye katıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

    Etiketler: gemi battı , kurtarma çalışmaları , gazetehaberleri
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