Gelsenkirchen’de hamsi festivali

ÇOK sayıda Karadenizlinin yaşadığı Gelsenkirchen’de belediyesi ve göçmen kökenli dernekler, geçen yıl başlattıkları Hamsi Festivali’yle farklı ülkelerden göçmenleri bu vesile ile bir araya getirmeyi amaçlıyor. 25 dolayında derneğin katıldığı festival, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Davetliler, güzel bir havada hamsi, diğer balık çeşitleri ile Akdeniz mutfağının lezzetlerini tadıp, müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.

İLGİ GÖRÜNCE İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

Gelsenkirchen Uyum Meclisi Başkanı Melek Topaloğlu, hamsinin Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde farklı adlarla tanındığını ve çok sevilen bir balık olduğunu söyledi. Bundan yola çıkarak Gelsenkirchen’deki göçmenleri ‘hamsi’ başlığıyla bir festivalde buluşturmak istediklerini belirten Topaloğlu, “İlk festival ilgi görünce ikincisini düzenledik. Amacımız bu festivali her yıl düzenlemek. Çevre kentlerden katılım da bizleri heveslendirdi” dedi.