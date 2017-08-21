Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

Schindler's List
Bu film gerçekten inanılmaz! Bir Alman iş adamının 2. Dünya Savaşı esnasında kurduğu fabrika ile 1100 Yahudi işçiyi çalıştırarak, hayatlarını kurtarmalarını konu alıyor. Steven Spielberg'ün en önemli yapıtlarından bir tanesi olan Schindler's List, 'En İyi Film, Görüntü...' gibi dallarda 7 Oscar kazanmıştır.
Full Metal Jacket
Bir Kubrick filmi olan Full Metal Jacket için başyapıt desek yanlış olmaz sanıyoruz. Çünkü savaş gerginliğini ve atmosferini sonuna kadar yaşıyorsunuz. Film, bir grup acemi askerin savaş öncesindeki eğitimlerini ve savaş esnasındaki mücadelesini anlatıyor. Ayrıca unutmadan; film Vietnam Savaşı üzerine.
Apocalype Now
Apocalypse Now, Joseph Conrad'ın eşinin notlarından ve "Karanlığın Kalbinde" adlı kitabından esinlenerek ele alınmıştır. Ve film 'En İyi Ses Ve Görüntü' dallarında Oscar almıştır. Yüzbaşı Willard ve ekibi, bir grup vahşi kabileyi yöneten albayı öldürürler. Yüzbaşı Willard bir süre sonra savaş atmosferi ile birlikte acımasız bir kişiye dönüşür ve olaylar gelişir.
Come And See
Dünya Savaşı'nın ve savaşın en kötü yanlarını gözler önüne seren bir film. Eleme Klimov'un yönetmenliğindeki film, Nazilerin Beyaz Rusya'ya girip 600'e yakın köyü yakıp yıkmalarını anlatmakta.
Dankirk
Dankirk, Christopher Nolan'ın ilk II. Dünya Savaşı filmi. Daha öncesinde farklı kategorilerde Inception, Memonto, The Prestige, Dark Knight üçlemesi gibi muhteşem ve konuşulan filmleri çeken yönetmen, bu sefer II. Dünya Savaşı'nda önemli bir olay olan Dunkirk kurtarma operasyonunu anlatıyor. Filmde Mark Rylance, Tom Hardy, Kenneth Branagh gibi önemli isimler var. Filmdeki olaylar yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri ile etrafının sarılması ile başlıyor. Etrafı sarılan askerler çaresiz bir şekilde arkalarının deniz olduğu bir yerde sıkışıyor. Ve olaylar gelişiyor…
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün