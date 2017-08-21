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Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

Her yıl onlarca savaş filmi çıkıyor, sinemalarda gösteriliyor ve tekrarları televizyonlarda veriliyor. Çoğu zaman bu filmlerden memnun kalmıyoruz. Çünkü savaş filmi yapmak, diğer kategorilerdeki filmleri yapmaktan çok daha zor. İzleyen kişiyi filmin içine çekerek ya olaylarla ya da efektler ile o atmosferi yaşatmak gerekiyor. Birçok film de bundan yoksun oluyor. Ama bazı filmler var ki, izleyicisine resmen o atmosferi sonuna kadar hissettirebiliyor. İşte mutlaka izlenmesi gereken gelmiş geçmiş en iyi savaş filmleri.

Kaynak: Doğan Burda
21 Ağustos 2017 - 10:54:00

Schindler's List

Bu film gerçekten inanılmaz! Bir Alman iş adamının 2. Dünya Savaşı esnasında kurduğu fabrika ile 1100 Yahudi işçiyi çalıştırarak, hayatlarını kurtarmalarını konu alıyor. Steven Spielberg'ün en önemli yapıtlarından bir tanesi olan Schindler's List, 'En İyi Film, Görüntü...' gibi dallarda 7 Oscar kazanmıştır.

Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

Full Metal Jacket

Bir Kubrick filmi olan Full Metal Jacket için başyapıt desek yanlış olmaz sanıyoruz. Çünkü savaş gerginliğini ve atmosferini sonuna kadar yaşıyorsunuz. Film, bir grup acemi askerin savaş öncesindeki eğitimlerini ve savaş esnasındaki mücadelesini anlatıyor. Ayrıca unutmadan; film Vietnam Savaşı üzerine.

Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

Apocalype Now

Apocalypse Now, Joseph Conrad'ın eşinin notlarından ve "Karanlığın Kalbinde" adlı kitabından esinlenerek ele alınmıştır. Ve film 'En İyi Ses Ve Görüntü' dallarında Oscar almıştır. Yüzbaşı Willard ve ekibi, bir grup vahşi kabileyi yöneten albayı öldürürler. Yüzbaşı Willard bir süre sonra savaş atmosferi ile birlikte acımasız bir kişiye dönüşür ve olaylar gelişir.

Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

Come And See

Dünya Savaşı'nın ve savaşın en kötü yanlarını gözler önüne seren bir film. Eleme Klimov'un yönetmenliğindeki film, Nazilerin Beyaz Rusya'ya girip 600'e yakın köyü yakıp yıkmalarını anlatmakta.

Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

Dankirk

Dankirk, Christopher Nolan'ın ilk II. Dünya Savaşı filmi. Daha öncesinde farklı kategorilerde Inception, Memonto, The Prestige, Dark Knight üçlemesi gibi muhteşem ve konuşulan filmleri çeken yönetmen, bu sefer II. Dünya Savaşı'nda önemli bir olay olan Dunkirk kurtarma operasyonunu anlatıyor. Filmde Mark Rylance, Tom Hardy, Kenneth Branagh gibi önemli isimler var. Filmdeki olaylar yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri ile etrafının sarılması ile başlıyor. Etrafı sarılan askerler çaresiz bir şekilde arkalarının deniz olduğu bir yerde sıkışıyor. Ve olaylar gelişiyor…

Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

 

Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 10:57:51
Etiketler: en iyi savaş filmleri , keyif , en iyi yabancı filmler
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