Gelmiş geçmiş en iyi 5 savaş filmi

Schindler's List

Bu film gerçekten inanılmaz! Bir Alman iş adamının 2. Dünya Savaşı esnasında kurduğu fabrika ile 1100 Yahudi işçiyi çalıştırarak, hayatlarını kurtarmalarını konu alıyor. Steven Spielberg'ün en önemli yapıtlarından bir tanesi olan Schindler's List, 'En İyi Film, Görüntü...' gibi dallarda 7 Oscar kazanmıştır.

Full Metal Jacket

Bir Kubrick filmi olan Full Metal Jacket için başyapıt desek yanlış olmaz sanıyoruz. Çünkü savaş gerginliğini ve atmosferini sonuna kadar yaşıyorsunuz. Film, bir grup acemi askerin savaş öncesindeki eğitimlerini ve savaş esnasındaki mücadelesini anlatıyor. Ayrıca unutmadan; film Vietnam Savaşı üzerine.

Apocalype Now

Apocalypse Now, Joseph Conrad'ın eşinin notlarından ve "Karanlığın Kalbinde" adlı kitabından esinlenerek ele alınmıştır. Ve film 'En İyi Ses Ve Görüntü' dallarında Oscar almıştır. Yüzbaşı Willard ve ekibi, bir grup vahşi kabileyi yöneten albayı öldürürler. Yüzbaşı Willard bir süre sonra savaş atmosferi ile birlikte acımasız bir kişiye dönüşür ve olaylar gelişir.

Come And See

Dünya Savaşı'nın ve savaşın en kötü yanlarını gözler önüne seren bir film. Eleme Klimov'un yönetmenliğindeki film, Nazilerin Beyaz Rusya'ya girip 600'e yakın köyü yakıp yıkmalarını anlatmakta.

Dankirk

Dankirk, Christopher Nolan'ın ilk II. Dünya Savaşı filmi. Daha öncesinde farklı kategorilerde Inception, Memonto, The Prestige, Dark Knight üçlemesi gibi muhteşem ve konuşulan filmleri çeken yönetmen, bu sefer II. Dünya Savaşı'nda önemli bir olay olan Dunkirk kurtarma operasyonunu anlatıyor. Filmde Mark Rylance, Tom Hardy, Kenneth Branagh gibi önemli isimler var. Filmdeki olaylar yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri ile etrafının sarılması ile başlıyor. Etrafı sarılan askerler çaresiz bir şekilde arkalarının deniz olduğu bir yerde sıkışıyor. Ve olaylar gelişiyor…