Gelmiş geçmiş en iyi 10 seri film

SINAV SONRASI MEDİTASYONU

Üniversitelilerin en sevdiği aktivitelerden biri de gece başlayıp sabaha karşı biten film geceleridir. Özellikle vize, final dönemlerinden sonra bir meditasyon, kafayı boşaltma yöntemi olarak da görülür. Bir de sınavlar iyi geçtiyse; en sevilen arkadaşlar çağırılır, pizzalar sipariş edilir, içecekler hazırlanır ve film gecesi başlar!

BİTMEK BİLMEYEN SERİLER

Seri filmlerin, seri haline gelmesindeki sebep aslında temel olarak yapımcıların doymak bilmez para hırsıdır. Denklem basit: “Film tuttu, seyirci hazır, hemen devamını getirmeliyiz ve daha çok para kazanmalıyız!” Hızlı ve Öfkeli, Testere, Maymunlar Cehennemi, Uzay Yolu gibi yapımcı hırslarına kurban olup bitmek bilmeyen seriler; ilk filmlerin değerini epey azaltıyor, asıl hikâyeden kopup bambaşka yerlere gidiyor. Bu konuda ise rekor, tam 89 (evet 89) filmden oluşan bir seri çeken Çinli dövüş ustası Wong Fei Hung’da bulunuyor. Türkiye’de ise 1958’de başlayıp 1986’da sona eren ve 16 filmden oluşan Cilalı İbo serisi rekoru elinde bulunduruyor.

Tadında biten, “aslında hala devamı çekilse izlenir he!” denilen, sinema tarihinde güneş gibi parıldayan 10 seri filmi sizler için derledik!

1- Baba / The Godfather

Şampiyonlar Ligi gibi kadro, enfes müzikler, kusursuz bir sinematografi; Francis Ford Coppola’nın elinde Mario Puzo’nun efsane romanıyla can buluyor. 1940’ların Amerika’sında, bir İtalyan ailesinin öyküsünü izlediğimiz seride; başta Marlon Brando olmak üzere, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Robert Duvall, Robert de Niro ve şimdilerde oldukça başarılı bir yönetmen olan Sofia Coppola kusursuz oyuncuklarıyla kendilerine hayran bırakıyor.

2- Matrix





Sinema tarihinin mihenk taşı, Wachowski Kardeşler’in elinden çıkan muazzam bir eser. Sanat tarihinde Michelangelo’nun “The Creation of Adam” heykeli neyse Matrix de sinema için o’dur. Dünya sinemasına katkılarını saymaya kalksak tüm dergiyi ayırmak zorunda kalacağımız için şimdilik sadece sinema tarihini “Matrix’ten Önce – Matrix’ten Sonra” olarak böldüğünü belirtmek istiyorum. Bir film olmanın da ötesinde yepyeni bir felsefe barındırmasıyla tüm dünyanın üzerinde konuştuğu bir “öğreti” halini alan Matrix, defalarca izlenmesi gereken serilerinden biri.

3- Yüzüklerin Efendisi / The Lord of the Rings





Matrix gibi felsefe ve anlayış olarak olmasa da, sinemanın endüstri kurallarını yeniden koyan seri de Yüzüklerin Efendisi’dir. Peter Jackson’ın yönetmenliğinde 3 filmden oluşan ve Yeni Zelanda’da çekilen serinin toplam bütçesi yaklaşık olarak 270.000.000$. Filmlerin tüm hasılatı ise dudak uçuklatıcı bir meblağ; 2.916.000.000$. Döneminde bu bütçeler ve hasılat göz önüne alındığında, sinema sektöründe bambaşka bir anlayışın gelişmesine sebep olan seri; ayrıca tam 17 Oscar ödülünün sahibi oldu.

4- Geleceğe Dönüş / Back To The Future

5- Yıldız Savaşları / Star Wars

6- Oyuncak Hikayesi / Toy Story

7- Indiana Jones

8- Buz Devri / Ice Age

9- Harry Potter

10- Karayip Korsanları / The Pirates of the Caribbean

Yazan: Tugay Şahin