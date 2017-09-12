Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Gelişmekte olan ülke borsaları üç yılın yeni zirvesini gördü

Gelişmekte olan ülke borsaları üç yılın yeni zirvesini gördü

REUTERS
12.09.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 14:50

Gelişmekte olan ülke borsaları doların hafif güçlenmesine rağmen üç yılın yeni zirvesini görürken, yuan ard arda üç gün yükseldikten sonra bugün değer kaybetti.

Dolar, Irma Kasırgası'nın şiddetinin hafiflemesi ve Kuzey Kore'nin savaş yanlısı söylemlerde bulunmamasıyla birlikte hafif değer kazanırken, piyasalar ABD'de bu yıl bir kere daha faiz artırılmasına düşük ihtimal veriyorlar.

Faiz artırım ihtimalinin zayıf olması gelişmekte olan ülke varlıklarına olan risk iştahını canlı tutarken, gelişmekte olan ülke borsaları MSCI endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsi tahvilleri ile ABD Hazine tahvilleri arasındaki getir farkını yaklaşık üç yılın dip seviyesine geriledi.

Diğer yandan gelişmekte olan ülke para birimleri, ülkeden sermaye çıkışına uygulanan kısıtlamaların gevşeten Çin'de dolar karşısında 6.5 seviyesinin üzerine çıkan yuan öncülüğünde dolar karşısında zayıf seyir izliyor.

Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri de değer kaybederken, Türk lirası yüzde 0.7 ile en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

TL güçlü ekonomik büyüme verisinin ardından dokuz ayın zirvesini gördü. Ancak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli'nin kura müdahale açıklamasının etkisiyle değer kaybetti.

Etiketler: Gelişmekte olan ülke borsaları , Dolar ne kadar , Kuzey Kore
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri