Gelişmekte olan ülke borsaları üç yılın yeni zirvesini gördü

Dolar, Irma Kasırgası'nın şiddetinin hafiflemesi ve Kuzey Kore'nin savaş yanlısı söylemlerde bulunmamasıyla birlikte hafif değer kazanırken, piyasalar ABD'de bu yıl bir kere daha faiz artırılmasına düşük ihtimal veriyorlar.

Faiz artırım ihtimalinin zayıf olması gelişmekte olan ülke varlıklarına olan risk iştahını canlı tutarken, gelişmekte olan ülke borsaları MSCI endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsi tahvilleri ile ABD Hazine tahvilleri arasındaki getir farkını yaklaşık üç yılın dip seviyesine geriledi.

Diğer yandan gelişmekte olan ülke para birimleri, ülkeden sermaye çıkışına uygulanan kısıtlamaların gevşeten Çin'de dolar karşısında 6.5 seviyesinin üzerine çıkan yuan öncülüğünde dolar karşısında zayıf seyir izliyor.

Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri de değer kaybederken, Türk lirası yüzde 0.7 ile en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

TL güçlü ekonomik büyüme verisinin ardından dokuz ayın zirvesini gördü. Ancak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli'nin kura müdahale açıklamasının etkisiyle değer kaybetti.