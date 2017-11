Gelişimin sonu yok!

◊ “Tutsak” dizisiyle yeniden ekrandasınız. Seyirci sizi hep anaç ve koruyucu karakterlerde görüyor. Bu sizin tercih ettiğiniz bir durum mu?

- Benim özel tercihim değil, öyle denk geliyor. Kaldı ki üstlendiğim her karakterin farklı özelliğini bulup çıkarmayı ve ekrana o özellikleriyle yansıtmayı hedefliyorum. Sanıyorum bu da karakterin yaşıyor olmasında çok işe yarıyor.



◊ Dizide canlandırdığınız Sevim, son derece sert mizaçlı ve otoriter bir karakter. Siz nasıl yorumlarsınız onu?

- Sevim tek başına hayatı sırtlamış, çocuğunu tek başına büyütmüş bir kadın olduğu için bu kadar sert mizaçlı. Özünde ise yaşadığı zorluklardan dolayı duygusallığını bastırmış bir anne var.



◊ Sevim işi gereği genellikle mutfakta... Sizin gerçek hayatta mutfakla aranız nasıl?

- Çok iyi. Zaman buldukça sevdiklerime ve aileme yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfağımın sağlıklı bir mutfak olmasına da özellikle dikkat ediyorum.



İYİ KOMEDYENLER AYNI ZAMANDA İYİ DRAM OYUNCUSUDUR



◊ Her karakterin kendi içinde hem iyi hem de kötü yanları var mıdır? Yoksa tamamen iyi veya kötü diye bir ayrım yapabilir miyiz?

- Bir karakteri çalışırken onun salt iyi veya salt kötü taraflarını alırsanız, tek yönlü ve yaşamayan bir karakter doğurmuş olursunuz. Eğer her insanda olduğu gibi iyi insanın içindeki kötüyü, kötüdeki iyilik kırıntılarını parlatırsanız karakteriniz yaşayan ve izleyenlerin kendinden bir şeyler bulacağı bir karakter haline gelir. Hangimiz hayatımızın her anında ve döneminde tek bir duyguyla hareket ediyoruz ki?



◊ Bugüne kadar pek çok projede yer aldınız. Dönüp baktığınızda “Şimdi olsa daha farklı canlandırırdım” dediğiniz bir rol var mı?

- Evet, bazen “Keşke şunu yapsaydım” dediğim oluyor. Oyunculuk durağan değildir. Sürekli devinen ve çağla beraber akan bir meslek olduğu için bir role 20 yıl önce baktığınız gözle bakamıyorsunuz.



◊ Dram oyunculuğu ile komedi oyunculuğu arasında fark var mı size göre?

- İki türde de karakter yaratıyorsunuz, o açıdan bir fark yok. Bence her oyuncu dramı da komediyi de oynamalı. Komedinin içinde de ince ve güzel bir dram vardır aslında. O yüzden bence iyi komedyenler aynı zamanda iyi dram oyuncusudur.







HER ROLDE KENDİMİ YENİDEN KEŞFEDİYORUM



◊ Şu anda bulunduğunuz yerden memnun musunuz?

- Gayet memnunum... Ben her zaman işime özen göstermeye gayret ediyorum. Bu yüzden kariyerimde geldiğim yeri daha farklı rollerle ve işlerle ileri taşımaya çalışıyorum sürekli... Mesleğimde çağın oyunculuğunu yakalamaya çalışıyorum aslında. Kendimi geliştirmenin, yaratım süreçlerime farklı yollar katmanın peşindeyim; her rolde kendimi yeniden keşfediyorum. Bunun sonu yok ki!



◊ Set dışında nasıl bir hayatınız var?

- Kendime ve sevdiklerime vakit ayırıyorum. Yoga yapıyor, bolca yüzmeye çalışıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığımda da kendimi çok iyi hissediyorum. Halihazırda Hayata Sarıl derneğinin esas üyesi, Evsizler Derneği ve Çorbada Tuzun Bulunsun projesinde de gönüllü üyelik yapıyorum. Hayata Sarıl’ın yürüttüğü çalışmayla Taksim’de evsiz vatandaşların çalıştığı ve gelirinin onlara fon olarak aktarıldığı yeni bir yer açıldı mesela. Bu çalışmaların içinde yer almak beni çok mutlu ediyor.



◊ Buradan sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

- Yarattığım tüm karakterleri sahiplendikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim tanımadığımız dostlarımız... Bizi sevmeye devam etsinler.

iSiM VERiRSEM DiĞERLERiNE HAKSIZLIK OLUR

◊ Dizi dışında, ufukta başka bir proje var mı?

- Tabii ki! Şu ara İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda, Hayati Çitaklar’ın yazdığı, Ahmet Somers’in yönettiği, Aliye Berger’in yaşamını anlatan “Alyoşa” adlı oyunun provalarındayım. Herkesi bekliyorum..



◊ Bir usta olarak, oyunculuğunu beğendiğiniz günümüz oyuncularından kimler var?

- Çok sevdiğim genç oyuncular var tabii ama isimlerini verirsem diğer oyunculara haksızlık olabilir.



◊ Sizin takip ettiğiniz herhangi bir dizi var mı?

- Beğendiğim diziler var ama sürekli takip etme fırsatım olmuyor maalesef. Dizi, tiyatro provası ve eğitmenlik bir arada yürüyünce pek vakit kalmıyor.