Gelişen ülkelere kötü haber 

Fed, ilk kez haziran ayında, elindeki vadesi gelen tahvillerin bir kısmını yeniden yerine koymayarak bilanço küçülteceğini, bunun kestirilebilir biçimde olacağını

açıklamıştı. Dün gece, ekim ayından itibaren bunu yapmaya başlayacağını ilan etti.

İlk üç ayda aylık 10’ar milyar dolar azaltımla başlayacak, üçer aylık kademelerle bir yılda 50 milyar dolara ulaşacak aylık azaltımlar. Böyle yürütülürse Ekim 2018’e gelindiğinde bir yılda Fed, 350 milyar dolar, Ekim 2019’a gelindiğinde ise iki yılda toplam 950 milyar dolar çekmiş olacak. Bugünkü 4.5 trilyon doların neredeyse 5’te birini 2 yılda azaltacak. Fed, faizde ise önümüzdeki bir yılda, dört defada kabaca 1 puanlık bir artışın masada olduğunu da dolaylı olarak söyledi.

Bizim gibi gelişen ülkeler ile riskli varlıklara para yatıranlara kötü haber bu. Çünkü hem son 10 yılda piyasalara saçılan dolarların bir kısmı çekilecek, hem de faiz artacak. Rekor düzeyde fiyat artışları olan mali varlık piyasalarında, işlerin tatsızlaşacağı açık. Zira rekor kazançlardan kimse vazgeçmek istemiyor. Bu yüzden, “kasırga oldu ekonomi yavaşlayacak, faiz artıramaz”, “enflasyon düşük faiz artıramaz” inancını parlatan piyasalara şok oldu bu. Çünkü Fed, her iki gerekçeyi de pek ciddiye almadığını gösterdi. İşte, Fed’in hem bilanço daraltması, hem de faiz artırması bu kazançları tıraşlayacak.