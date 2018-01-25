Geliri olmayanlar kredi çekebilir mi?

Çalışmıyorsanız ya da gelirinizi belgeleyemiyorsanız kredi çekmeniz imkansız, bir yol dışında...

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda gelir belgesi olmadan nasıl kredi alınabileceğinin detayları anlatılıyor.

Çalışmıyorsanız ya da gelirinizi belgeleyemiyorsanız bankaların sunduğu ipotekli ihtiyaç kredisi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. İpotekli kredi, bir gayrmenkulünüzü ipotek göstererek alacağınız kredi anlamına gelir. Banka gayrimenkulünüzü, kredinin vade bitimine kadar teminat olarak ipotek altına alır, borç bittiğinde ipotek kalkar.

Genel ihtiyaç kredisi ürünlerine göre daha uzun vadeli ve yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi almak isterseniz ipotekli ihtiyaç kredisi imkanlarından yararlanabilirsiniz. Ancak bu noktada hatırlatmamız gerekir ki ipotekli ihtiyaç kredisi kullandırıp kullandırmamak, tutar ve vade süresi tamamen bankanın inisiyatifindedir.

BORÇ TRANSFERİ İÇİN İPOTEKLİ KREDİ KULLANABİLİRSİNİZ

İpotekli ihtiyaç kredisinden faydalanabileceğiniz farklı alanlar var. Birkaç bankaya birden borcunuz varsa ve bunları tek çatı altında birleştirmek istiyorsanız ipotekli ihtiyaç kredisi olanaklarından faydalanabilirsiniz. Böylece toplam borcunuz vade süresini uzatabilir ve daha uygun faiz oranları ile borcunuzu ödemeye devam edebilirsiniz.

Yüksek tutarlarda kredi ihtiyacınız varsa yine ipotekli ihtiyaç kredisi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Genel ihtiyaç kredisi ürünleri ile kullanabileceğiniz kredi tutarı fazla yüksek değildir. Mal varlığınızı ipotek ettirerek daha yüksek meblağlarda ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.